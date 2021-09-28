09:49 28.09.2021 (обновлено: 18:06 29.09.2021)
Более 4 тысяч деревьев высадили в ходе проекта "Наше дерево" семьи в Москве
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыБолее 4 тыс деревьев высадили с начала осени в ходе семейно-экологической акции в Москве
"Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов. Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи – рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок – собственное именное дерево", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что всего до конца осени в рамках проекта планируется высадить 8,5 тысячи деревьев.
"Высаживаем 10-15–летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Среди них липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная. В 2019-2020 годах по заявкам горожан мы высадили более 7 тысяч деревьев на 27 парковых территориях столицы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что узнать о правилах акции и подать заявку на участие можно на портале mos.ru.
Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.