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Более 4 тысяч деревьев высадили в ходе проекта "Наше дерево" семьи в Москве
Более 4 тысяч деревьев высадили в ходе проекта "Наше дерево" семьи в Москве - РИА Новости, 29.09.2021
Более 4 тысяч деревьев высадили в ходе проекта "Наше дерево" семьи в Москве
Более 4 тысяч именных деревьев высадили участники проекта "Наше дерево" с начала осени в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-28T09:49
2021-09-29T18:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 4 тысяч именных деревьев высадили участники проекта "Наше дерево" с начала осени в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов. Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи – рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок – собственное именное дерево", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что всего до конца осени в рамках проекта планируется высадить 8,5 тысячи деревьев.Уточняется, что узнать о правилах акции и подать заявку на участие можно на портале mos.ru.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:49 28.09.2021 (обновлено: 18:06 29.09.2021)
 

Более 4 тысяч деревьев высадили в ходе проекта "Наше дерево" семьи в Москве

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыБолее 4 тыс деревьев высадили с начала осени в ходе семейно-экологической акции в Москве
Более 4 тыс деревьев высадили с начала осени в ходе семейно-экологической акции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 4 тысяч именных деревьев высадили участники проекта "Наше дерево" с начала осени в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов. Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи – рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок – собственное именное дерево", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что всего до конца осени в рамках проекта планируется высадить 8,5 тысячи деревьев.
"Высаживаем 10-15–летние саженцы лиственных и хвойных деревьев. Среди них липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная. В 2019-2020 годах по заявкам горожан мы высадили более 7 тысяч деревьев на 27 парковых территориях столицы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что узнать о правилах акции и подать заявку на участие можно на портале mos.ru.
Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.
Саженцы хвойных деревьев в заложенном лесопитомнике на берегу Байкала - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:07Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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