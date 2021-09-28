https://ria.ru/20210928/aktsiya-1752366921.html

Более 4 тысяч деревьев высадили в ходе проекта "Наше дерево" семьи в Москве

Более 4 тысяч деревьев высадили в ходе проекта "Наше дерево" семьи в Москве - РИА Новости, 29.09.2021

Более 4 тысяч деревьев высадили в ходе проекта "Наше дерево" семьи в Москве

Более 4 тысяч именных деревьев высадили участники проекта "Наше дерево" с начала осени в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-28T09:49

2021-09-28T09:49

2021-09-29T18:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 4 тысяч именных деревьев высадили участники проекта "Наше дерево" с начала осени в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов. Благодаря этой акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи – рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок – собственное именное дерево", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что всего до конца осени в рамках проекта планируется высадить 8,5 тысячи деревьев.Уточняется, что узнать о правилах акции и подать заявку на участие можно на портале mos.ru.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им трехлетнего возраста выбрать породу, место согласно интерактивной карты и высадить дерево.

https://ria.ru/20210708/proekt-1740436672.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы