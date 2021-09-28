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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210928/afganistan-1752209639.html
В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии
В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии - РИА Новости, 28.09.2021
В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагала США помочь с Афганистаном, но сами американцы о таком содействии не просили. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:17
2021-09-28T18:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагала США помочь с Афганистаном, но сами американцы о таком содействии не просили.В ходе сенатских слушаний ему был задан вопрос о возможности использования российских военных объектов в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистана."Сенатор, этот вопрос, насколько мне известно, поднимался в разговоре президента (США Джо Байдена) с президентом (России Владимиром) Путиным, то, что Путин предложил, предложил оказать содействие", - сказал Остин.Он добавил, что "мы ни о чем русских не просим".По сообщению американских СМИ, тема российских баз обсуждалась на недавней встрече в Хельсинки председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с российским коллегой Валерием Герасимовым.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, ллойд остин
18:17 28.09.2021
 
В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии

Шеф Пентагона Остин: Россия предлагала США помощь в Афганистане

© REUTERS / U.S NAVY/Central Command Public Affairs/Sgt. Isaiah Campbell/Американские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / U.S NAVY/Central Command Public Affairs/Sgt. Isaiah Campbell/
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагала США помочь с Афганистаном, но сами американцы о таком содействии не просили.
В ходе сенатских слушаний ему был задан вопрос о возможности использования российских военных объектов в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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"Сенатор, этот вопрос, насколько мне известно, поднимался в разговоре президента (США Джо Байдена) с президентом (России Владимиром) Путиным, то, что Путин предложил, предложил оказать содействие", - сказал Остин.
Он добавил, что "мы ни о чем русских не просим".
По сообщению американских СМИ, тема российских баз обсуждалась на недавней встрече в Хельсинки председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с российским коллегой Валерием Герасимовым.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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