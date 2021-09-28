https://ria.ru/20210928/afganistan-1752209639.html

В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии

В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии - РИА Новости, 28.09.2021

В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагала США помочь с Афганистаном, но сами американцы о таком содействии не просили. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:17

2021-09-28T18:17

2021-09-28T18:17

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

министерство обороны сша

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагала США помочь с Афганистаном, но сами американцы о таком содействии не просили.В ходе сенатских слушаний ему был задан вопрос о возможности использования российских военных объектов в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистана."Сенатор, этот вопрос, насколько мне известно, поднимался в разговоре президента (США Джо Байдена) с президентом (России Владимиром) Путиным, то, что Путин предложил, предложил оказать содействие", - сказал Остин.Он добавил, что "мы ни о чем русских не просим".По сообщению американских СМИ, тема российских баз обсуждалась на недавней встрече в Хельсинки председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с российским коллегой Валерием Герасимовым.

https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html

сша

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, ллойд остин