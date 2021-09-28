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В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии
В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии - РИА Новости, 28.09.2021
В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагала США помочь с Афганистаном, но сами американцы о таком содействии не просили. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:17
2021-09-28T18:17
2021-09-28T18:17
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
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ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предлагала США помочь с Афганистаном, но сами американцы о таком содействии не просили.В ходе сенатских слушаний ему был задан вопрос о возможности использования российских военных объектов в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистана."Сенатор, этот вопрос, насколько мне известно, поднимался в разговоре президента (США Джо Байдена) с президентом (России Владимиром) Путиным, то, что Путин предложил, предложил оказать содействие", - сказал Остин.Он добавил, что "мы ни о чем русских не просим".По сообщению американских СМИ, тема российских баз обсуждалась на недавней встрече в Хельсинки председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с российским коллегой Валерием Герасимовым.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, ллойд остин
В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии
Шеф Пентагона Остин: Россия предлагала США помощь в Афганистане