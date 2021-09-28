https://ria.ru/20210928/afganistan-1752129057.html

Представитель талибов рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН

Представитель талибов рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН - РИА Новости, 28.09.2021

Представитель талибов рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН

Мохаммад Сухейль Шахин, назначенный движением "Талибан"* постоянным представителем Афганистана в ООН, заявил РИА Новости, что рассчитывает вскоре представлять... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:16

2021-09-28T11:16

2021-09-28T11:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

афганистан

сухейль шахин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мохаммад Сухейль Шахин, назначенный движением "Талибан"* постоянным представителем Афганистана в ООН, заявил РИА Новости, что рассчитывает вскоре представлять страну в организации.Ранее официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли сказала РИА Новости, что постпредство Афганистана при ООН сообщило организации, что страна не будет выступать на общих прениях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. Ранее Афганистан исчез из списка выступающих в заключительный день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.Изначально предполагалось, что в главном внешнеполитическом мероприятии года примет участие глава государства. Затем, на фоне прихода к власти в Кабуле талибов, его заменили в расписании на "главу делегации", что означало выступление постпреда при ООН. Оно было назначено на понедельник.На прошлой неделе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.Ожидается, что разобраться с тем, кто будет представлять Афганистан в ООН - Исакзай или спикер от талибов, - должен комитет ООН по проверке полномочий.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, афганистан, сухейль шахин