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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210928/afganistan-1752129057.html
Представитель талибов рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН
Представитель талибов рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН - РИА Новости, 28.09.2021
Представитель талибов рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН
Мохаммад Сухейль Шахин, назначенный движением "Талибан"* постоянным представителем Афганистана в ООН, заявил РИА Новости, что рассчитывает вскоре представлять... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:16
2021-09-28T11:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
афганистан
сухейль шахин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мохаммад Сухейль Шахин, назначенный движением "Талибан"* постоянным представителем Афганистана в ООН, заявил РИА Новости, что рассчитывает вскоре представлять страну в организации.Ранее официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли сказала РИА Новости, что постпредство Афганистана при ООН сообщило организации, что страна не будет выступать на общих прениях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. Ранее Афганистан исчез из списка выступающих в заключительный день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.Изначально предполагалось, что в главном внешнеполитическом мероприятии года примет участие глава государства. Затем, на фоне прихода к власти в Кабуле талибов, его заменили в расписании на "главу делегации", что означало выступление постпреда при ООН. Оно было назначено на понедельник.На прошлой неделе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.Ожидается, что разобраться с тем, кто будет представлять Афганистан в ООН - Исакзай или спикер от талибов, - должен комитет ООН по проверке полномочий.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, оон, афганистан, сухейль шахин
11:16 28.09.2021
 
Представитель талибов рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН

Представитель талибов Сухейль Шахин рассчитывает вскоре представлять Афганистан в ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мохаммад Сухейль Шахин, назначенный движением "Талибан"* постоянным представителем Афганистана в ООН, заявил РИА Новости, что рассчитывает вскоре представлять страну в организации.
"Постоянный представитель администрации Кабула (бывшего правительства - ред.) не представляет Афганистан и население страны. У них нет народной поддержки … У нас есть поддержка населения Афганистана и контроль над всей территорией Афганистана. Место Афганистана в ООН – наше право. Мы надеемся, что все осознают вскоре этот непреложный факт", - сказал Шахин.
Ранее официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли сказала РИА Новости, что постпредство Афганистана при ООН сообщило организации, что страна не будет выступать на общих прениях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. Ранее Афганистан исчез из списка выступающих в заключительный день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Изначально предполагалось, что в главном внешнеполитическом мероприятии года примет участие глава государства. Затем, на фоне прихода к власти в Кабуле талибов, его заменили в расписании на "главу делегации", что означало выступление постпреда при ООН. Оно было назначено на понедельник.
На прошлой неделе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что талибы направили в ООН письмо, в котором заявили, что назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну в организации. Талибы заявили, что назначен новый представитель Афганистана в ООН - Мохаммад Сухейль Шахин.
После прихода талибов к власти Исакзай неоднократно критиковал талибов в ООН. В частности, он заявлял, что сформированное ими правительство нельзя назвать инклюзивным, а также обвинял их в нарушениях прав человека.
Ожидается, что разобраться с тем, кто будет представлять Афганистан в ООН - Исакзай или спикер от талибов, - должен комитет ООН по проверке полномочий.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНАфганистанСухейль Шахин
 
 
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