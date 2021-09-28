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Аэрофлот в девятый раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы"
Аэрофлот в девятый раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" - РИА Новости, 28.09.2021
Аэрофлот в девятый раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы"
Аэрофлот в очередной раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021. Звание лучшего авиаперевозчика в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:22
2021-09-28T18:22
пресс-релизы
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МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в очередной раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021. Звание лучшего авиаперевозчика в Восточной Европе Аэрофлот подтвердил в девятый раз в своей истории и восьмой раз подряд.Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". Она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворённости пассажиров.В связи с долгосрочным кризисом в мировой авиационной отрасли, который связан с пандемией, онлайн-голосование проводилось почти два года: с сентября 2019 по июль 2021. В нём приняли участие авиапассажиры из более ста стран. Они оставили 13 миллионов верифицированных отзывов. Опросные листы были доступны на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. Исследование охватило более 350 авиакомпаний мира."Аэрофлот вновь добился успеха: подтвердил звание лучшей авиакомпании в Восточной Европе и продемонстрировал высокий результат в глобальном рейтинге — топ-25 перевозчиков мира и номер 4 в Европе", — прокомментировал очередное признание Аэрофлота президент Skytrax Эдвард Плейстед. — Аэрофот укрепил позиции фаворита среди пассажиров не только в России и Восточной Европе, но и в качестве одного из крупнейших игроков всего европейского рынка".АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
18:22 28.09.2021
 

Аэрофлот в девятый раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы"

© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в очередной раз признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021. Звание лучшего авиаперевозчика в Восточной Европе Аэрофлот подтвердил в девятый раз в своей истории и восьмой раз подряд.
Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". Она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворённости пассажиров.
В связи с долгосрочным кризисом в мировой авиационной отрасли, который связан с пандемией, онлайн-голосование проводилось почти два года: с сентября 2019 по июль 2021. В нём приняли участие авиапассажиры из более ста стран. Они оставили 13 миллионов верифицированных отзывов. Опросные листы были доступны на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. Исследование охватило более 350 авиакомпаний мира.
"С учётом непростой ситуации в мировой авиации подтверждение стабильно высокого статуса от Skytrax World Airline Awards — это большая честь и залог уверенного восстановления наших позиций на глобальном рынке", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов. — Несмотря на трудности, мы держим марку ключевого игрока в макрорегионе, обеспечиваем премиальный уровень сервиса и безопасность полётов в условиях пандемии. Эти усилия оценили наши пассажиры. Мы признательны тем, кто неизменно выбирает Аэрофлот для полётов по России и миру".
"Аэрофлот вновь добился успеха: подтвердил звание лучшей авиакомпании в Восточной Европе и продемонстрировал высокий результат в глобальном рейтинге — топ-25 перевозчиков мира и номер 4 в Европе", — прокомментировал очередное признание Аэрофлота президент Skytrax Эдвард Плейстед. — Аэрофот укрепил позиции фаворита среди пассажиров не только в России и Восточной Европе, но и в качестве одного из крупнейших игроков всего европейского рынка".
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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