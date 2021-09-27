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В Подмосковье рассказали о состоянии животных спасенных в Ногинске
В Подмосковье рассказали о состоянии животных спасенных в Ногинске - РИА Новости, 27.09.2021
В Подмосковье рассказали о состоянии животных спасенных в Ногинске
Состояние животных спасенных в обрушившемся доме в городском округе Ногинск Московской области оценивается, как удовлетворительное, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T20:37
2021-09-27T20:37
2021-09-27T20:37
новости подмосковья
происшествия
животные
ногинск
московская область (подмосковье)
домашние животные
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Состояние животных спасенных в обрушившемся доме в городском округе Ногинск Московской области оценивается, как удовлетворительное, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.В результате взрыва бытового газа, который произошел 8 сентября, обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали. Сообщалось, что в квартирах дома, откуда были эвакуированы жильцы, оставались домашние питомцы."Спасенные животные - две кошки, котенок, собака и попугай осмотрены ветспециалистами. Их состояние удовлетворительное. Пострадавшим животным оказана бесплатная необходимая помощь", — сказал ВоскресенскийПо словам Воскресенского, Общество волонтеров Богородского городского округа держит на контроле передачу спасенных животных хозяевам.
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происшествия, животные, ногинск, московская область (подмосковье), домашние животные, взрыв газа в жилом доме в ногинске