https://ria.ru/20210927/zhivotnye-1752013093.html

В полуразрушенном доме в Ногинске остаются полтора десятка животных

В полуразрушенном доме в Ногинске остаются полтора десятка животных - РИА Новости, 27.09.2021

В полуразрушенном доме в Ногинске остаются полтора десятка животных

В поврежденном при взрыве бытового газа доме в подмосковном Ногинске могут оставаться около 20 домашних животных, утверждают зоозащитники. Большую часть... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:53

2021-09-27T14:53

2021-09-27T18:07

происшествия

животные

ногинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кошки

мособлпожспас

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россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В поврежденном при взрыве бытового газа доме в подмосковном Ногинске могут оставаться около 20 домашних животных, утверждают зоозащитники. Большую часть питомцев жители успели вывести. Однако остальных сложно эвакуировать из-за опасности обрушения здания.Долгое спасениеСамое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали. Сообщалось, что в квартирах дома, откуда были эвакуированы жильцы, оставались домашние питомцы.По словам жительницы Ногинска Нелли Каревской, ее родители, которые проживали в девятиэтажке, не успели эвакуировать животных: в момент трагедии супруги были в отъезде.Одной кошке повезло: ее в первые же дни увидели на подоконнике и вытащили спасатели. А вот вторую — Нюшу — не нашли. Поначалу хозяева думали, что та выпрыгнула на улицу (квартира находится на втором этаже). Но в двадцатых числах сентября кошку заметили в окне."Жива, выходит на окно. Пыталась спрыгнуть, но, видимо, уже обессилела. Спасите нашу кошку! Мы и так потеряли все!" — написала женщина в социальных сетях.По ее словам, в МЧС не отреагировали на вызов. Самостоятельно спасти животное было невозможно: экстренные службы запретили приближаться к дому из-за угрозы обрушения.О судьбе Нюши переживали тысячи людей. Сегодня, 27 сентября, ее удалось вызволить: к стене приставили лестницу, на подоконнике установили "котоловку". После того как кошка зашла в клетку, ее спустили вниз и отвезли в клинику.Семнадцать собак и кошекПо словам волонтеров, точное число животных, оставшихся в аварийном доме, неизвестно. Зоозащитники винят жильцов в неорганизованности.Достоверно известно, что еще как минимум один кот заперт на шестом этаже. Животное попало в кадр при съемке с квадрокоптера. По словам Марины Ахмедовой, журналистки и члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, в доме может находиться 17 питомцев."При эвакуации большую часть домашних животных жильцы сами успели вывести. Для вызволения оставшихся в первые дни спасателями при поддержке волонтеров, администрации Богородского округа и активных жителей была проведена серия спецопераций", — заявил начальник Ногинского территориального управления "Мособлпожспас" заслуженный спасатель России Игорь Томчук.По состоянию на вечер 26 сентября в доме, предположительно, оставалось еще три кошки. Всего на сегодняшний день спасено шесть домашних животных — три кошки, котенок, собака и попугай в клетке, заявили в пресс-службе администрации Богородского городского округа.

https://realty.ria.ru/20210927/koshka-1751973983.html

https://ria.ru/20210909/pomosch-1749334668.html

ногинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, животные, ногинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кошки, мособлпожспас, жилье, россия