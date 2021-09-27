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Почти четыре тысячи жалоб по вопросам отопления поступило в Подмосковье

Почти четыре тысячи жалоб по вопросам отопления поступило в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2021

Почти четыре тысячи жалоб по вопросам отопления поступило в Подмосковье

Более 3,9 тысяч жалоб по вопросам отопления поступило на минувшей неделе в Единую диспетчерскую службу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:53

2021-09-27T12:53

2021-09-27T12:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

жкх

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 3,9 тысяч жалоб по вопросам отопления поступило на минувшей неделе в Единую диспетчерскую службу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.Всего с 20 по 26 сентября Госжилинспекция обработала 20,8 тысяч заявок жителей."Наиболее часто жители Подмосковья сигнализировали об отсутствии отопления - 3,9 тысячи заявок, ненадлежащем качестве этой коммунальной услуги - 3,2 тысячи, неравномерном прогреве приборов отопления - 2,6 тысячи", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/keshbek-1751690682.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), госжилинспекция, жкх