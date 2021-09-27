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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210927/zhaloby-1751981790.html
Почти четыре тысячи жалоб по вопросам отопления поступило в Подмосковье
Почти четыре тысячи жалоб по вопросам отопления поступило в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2021
Почти четыре тысячи жалоб по вопросам отопления поступило в Подмосковье
Более 3,9 тысяч жалоб по вопросам отопления поступило на минувшей неделе в Единую диспетчерскую службу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:53
2021-09-27T12:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
жкх
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 3,9 тысяч жалоб по вопросам отопления поступило на минувшей неделе в Единую диспетчерскую службу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.Всего с 20 по 26 сентября Госжилинспекция обработала 20,8 тысяч заявок жителей."Наиболее часто жители Подмосковья сигнализировали об отсутствии отопления - 3,9 тысячи заявок, ненадлежащем качестве этой коммунальной услуги - 3,2 тысячи, неравномерном прогреве приборов отопления - 2,6 тысячи", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), госжилинспекция, жкх
12:53 27.09.2021
 

Почти четыре тысячи жалоб по вопросам отопления поступило в Подмосковье

© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Fotolia / vlad_imir
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 3,9 тысяч жалоб по вопросам отопления поступило на минувшей неделе в Единую диспетчерскую службу Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.
Всего с 20 по 26 сентября Госжилинспекция обработала 20,8 тысяч заявок жителей.
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"Наиболее часто жители Подмосковья сигнализировали об отсутствии отопления - 3,9 тысячи заявок, ненадлежащем качестве этой коммунальной услуги - 3,2 тысячи, неравномерном прогреве приборов отопления - 2,6 тысячи", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ГосжилинспекцияЖКХ
 
 
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