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Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем - РИА Новости, 27.09.2021
Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Основатель "Яблока" Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:17
2021-09-27T13:43
политика
григорий явлинский
яблоко
игорь яковлев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев."Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое", – говорится в сообщении представителя политика.Некоторое время он будет находится под наблюдением медиков.Ранее СМИ сообщили, что Явлинский в прошедшие выходные пожаловался на тяжесть в груди и затрудненное дыхание. Член "Яблока" Сергей Митрохин подтвердил, что основатель партии обратился к лечащему врачу, и заявил РИА Новости, что состояние его здоровья не вызывает опасений.
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политика, григорий явлинский, яблоко, игорь яковлев
13:17 27.09.2021 (обновлено: 13:43 27.09.2021)
 
Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Основателя "Яблока" Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского. 13 марта 2018
Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского. 13 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
"Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое", – говорится в сообщении представителя политика.
Некоторое время он будет находится под наблюдением медиков.
Ранее СМИ сообщили, что Явлинский в прошедшие выходные пожаловался на тяжесть в груди и затрудненное дыхание. Член "Яблока" Сергей Митрохин подтвердил, что основатель партии обратился к лечащему врачу, и заявил РИА Новости, что состояние его здоровья не вызывает опасений.
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