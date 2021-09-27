https://ria.ru/20210927/yavlinskiy-1751988363.html

Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем - РИА Новости, 27.09.2021

Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:17

2021-09-27T13:17

2021-09-27T13:43

политика

григорий явлинский

яблоко

игорь яковлев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151624/78/1516247816_0:293:2601:1756_1920x0_80_0_0_c62147ea32c8aabf1b8f6560655bc888.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев."Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое", – говорится в сообщении представителя политика.Некоторое время он будет находится под наблюдением медиков.Ранее СМИ сообщили, что Явлинский в прошедшие выходные пожаловался на тяжесть в груди и затрудненное дыхание. Член "Яблока" Сергей Митрохин подтвердил, что основатель партии обратился к лечащему врачу, и заявил РИА Новости, что состояние его здоровья не вызывает опасений.

https://ria.ru/20210704/yavlinskiy-1739818841.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, григорий явлинский, яблоко, игорь яковлев