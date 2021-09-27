https://ria.ru/20210927/yavlinskiy-1751988363.html
Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем - РИА Новости, 27.09.2021
Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Основатель "Яблока" Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:17
2021-09-27T13:17
2021-09-27T13:43
политика
григорий явлинский
яблоко
игорь яковлев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев."Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое", – говорится в сообщении представителя политика.Некоторое время он будет находится под наблюдением медиков.Ранее СМИ сообщили, что Явлинский в прошедшие выходные пожаловался на тяжесть в груди и затрудненное дыхание. Член "Яблока" Сергей Митрохин подтвердил, что основатель партии обратился к лечащему врачу, и заявил РИА Новости, что состояние его здоровья не вызывает опасений.
https://ria.ru/20210704/yavlinskiy-1739818841.html
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политика, григорий явлинский, яблоко, игорь яковлев
13:17 27.09.2021 (обновлено: 13:43 27.09.2021)
Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Основателя "Яблока" Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем