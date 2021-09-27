https://ria.ru/20210927/yavlinskiy-1751972516.html

Митрохин прокомментировал сообщения о госпитализации Явлинского

Митрохин прокомментировал сообщения о госпитализации Явлинского - РИА Новости, 27.09.2021

Митрохин прокомментировал сообщения о госпитализации Явлинского

Здоровье основателя "Яблока" Григория Явлинского не вызывает опасений, сообщил РИА Новости член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:10

2021-09-27T12:10

2021-09-27T12:52

григорий явлинский

яблоко

сергей митрохин

политика

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Здоровье основателя "Яблока" Григория Явлинского не вызывает опасений, сообщил РИА Новости член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин."Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него. Скорее всего, скоро должен выйти на связь", — отметил он.Ранее СМИ сообщили, что Явлинский в выходные попал в больницу в связи с жалобами на тяжесть в груди и затрудненное дыхание, у него якобы проблемы с сердцем, а врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.

https://ria.ru/20210718/yavlinskiy-1741738237.html

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2021

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григорий явлинский, яблоко, сергей митрохин, политика