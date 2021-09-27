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Митрохин прокомментировал сообщения о госпитализации Явлинского
Митрохин прокомментировал сообщения о госпитализации Явлинского - РИА Новости, 27.09.2021
Митрохин прокомментировал сообщения о госпитализации Явлинского
Здоровье основателя "Яблока" Григория Явлинского не вызывает опасений, сообщил РИА Новости член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:10
2021-09-27T12:52
григорий явлинский
яблоко
сергей митрохин
политика
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Здоровье основателя "Яблока" Григория Явлинского не вызывает опасений, сообщил РИА Новости член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин."Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него. Скорее всего, скоро должен выйти на связь", — отметил он.Ранее СМИ сообщили, что Явлинский в выходные попал в больницу в связи с жалобами на тяжесть в груди и затрудненное дыхание, у него якобы проблемы с сердцем, а врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.
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григорий явлинский, яблоко, сергей митрохин, политика
12:10 27.09.2021 (обновлено: 12:52 27.09.2021)
 
Митрохин прокомментировал сообщения о госпитализации Явлинского

Митрохин: состояние основателя "Яблока" Явлинского не вызывает опасений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГригорий Явлинский в своем предвыборном штабе
Григорий Явлинский в своем предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Здоровье основателя "Яблока" Григория Явлинского не вызывает опасений, сообщил РИА Новости член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин.
"Какие-то проблемы были — он поехал к своему лечащему врачу. Находится сейчас у него. Скорее всего, скоро должен выйти на связь", — отметил он.
Ранее СМИ сообщили, что Явлинский в выходные попал в больницу в связи с жалобами на тяжесть в груди и затрудненное дыхание, у него якобы проблемы с сердцем, а врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.
Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский в Государственном геологическом музее им. В. И. Вернадского. 13 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 12:57
Явлинский объяснил отказ от избирателей Навального
 
Григорий ЯвлинскийЯблокоСергей МитрохинПолитика
 
 
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