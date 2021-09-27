https://ria.ru/20210927/vozdvizhenie-1751917391.html
В России отмечают праздник Воздвижения креста Господня
В России отмечают праздник Воздвижения креста Господня - РИА Новости, 27.09.2021
В России отмечают праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают Воздвижение Креста Господня - один из 12-ти главных праздников церковного календаря. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T00:02
2021-09-27T00:02
2021-09-27T11:32
религия
иерусалим
иисус христос
религиозные праздники
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают Воздвижение Креста Господня - один из 12-ти главных праздников церковного календаря. Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос. Этот день является днем строгого поста.После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. Название праздника как раз и указывает на торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") после его обнаружения в земле. После торжественного события императрица одну часть креста передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.
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иерусалим, иисус христос, религиозные праздники
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают Воздвижение Креста Господня - один из 12-ти главных праздников церковного календаря.
Праздник Воздвижения был установлен в связи с событиями IV века, когда святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме
величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос
. Этот день является днем строгого поста.
После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Его нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня. По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.
Чтобы множество людей, собравшихся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, патриарх Иерусалимский Макарий стал высоко поднимать его. Название праздника как раз и указывает на торжественное поднятие креста вверх ("воздвижение") после его обнаружения в земле. После торжественного события императрица одну часть креста передала храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.