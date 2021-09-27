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В воронежском транспорте начнут штрафовать пассажиров без масок
В воронежском транспорте начнут штрафовать пассажиров без масок - РИА Новости, 27.09.2021
В воронежском транспорте начнут штрафовать пассажиров без масок
Пассажиров общественного транспорта Воронежа, не использующих маски, начнут штрафовать, написал мэр города Вадим Кстенин в своем аккаунте в Telegram. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:47
2021-09-27T10:47
распространение коронавируса
воронеж
воронежская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Пассажиров общественного транспорта Воронежа, не использующих маски, начнут штрафовать, написал мэр города Вадим Кстенин в своем аккаунте в Telegram.В Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируется более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом ранее ни разу до этого дня с начала пандемии суточное число заболевших не достигало 500. Прежний антирекорд по суточному числу заболевших был 23 сентября - 499 человек."Искренне благодарю тех горожан, которые соблюдают масочный режим в общественном транспорте... А тех горожан, которые не используют средства индивидуальной защиты, хочу предупредить: в условиях такого роста заболеваемости мы больше не можем уговаривать носить маски, не можем просто объяснять важность и агитировать за ответственное поведение. Мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров", - написал глава города.По словам Кстенина, количество оперативных бригад по контролю соблюдения масочного режима планируется увеличить с двух до 15, чтобы в течение дня они могли проверить все маршруты общественного транспорта."Обращаюсь также к работодателям: если трудовой процесс позволяет и есть желающие сотрудники, сместите, пожалуйста, для них на час раньше или на час позже время начала рабочего дня, если ещё не сделали этого", - попросил Кстенин.Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано, по данным на 26 сентября, 131 097 случаев COVID, выздоровели 109 539 пациентов, умерли 5685. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.Численность населения Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html
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воронеж, воронежская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:47 27.09.2021
 
В воронежском транспорте начнут штрафовать пассажиров без масок

В воронежском транспорте начнут штрафовать пассажиров без масок из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Пассажиров общественного транспорта Воронежа, не использующих маски, начнут штрафовать, написал мэр города Вадим Кстенин в своем аккаунте в Telegram.
В Воронежской области с 24 сентября в сутки регистрируется более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом ранее ни разу до этого дня с начала пандемии суточное число заболевших не достигало 500. Прежний антирекорд по суточному числу заболевших был 23 сентября - 499 человек.
"Искренне благодарю тех горожан, которые соблюдают масочный режим в общественном транспорте... А тех горожан, которые не используют средства индивидуальной защиты, хочу предупредить: в условиях такого роста заболеваемости мы больше не можем уговаривать носить маски, не можем просто объяснять важность и агитировать за ответственное поведение. Мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров", - написал глава города.
По словам Кстенина, количество оперативных бригад по контролю соблюдения масочного режима планируется увеличить с двух до 15, чтобы в течение дня они могли проверить все маршруты общественного транспорта.
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"Обращаюсь также к работодателям: если трудовой процесс позволяет и есть желающие сотрудники, сместите, пожалуйста, для них на час раньше или на час позже время начала рабочего дня, если ещё не сделали этого", - попросил Кстенин.
Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано, по данным на 26 сентября, 131 097 случаев COVID, выздоровели 109 539 пациентов, умерли 5685. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
Численность населения Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаВоронежВоронежская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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