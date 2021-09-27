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Володин проведет консультации и встречи со всеми фракциями Госдумы
Володин проведет консультации и встречи со всеми фракциями Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Володин проведет консультации и встречи со всеми фракциями Госдумы
Встречи и консультации со всеми фракциями и депутатами Госдумы необходимо провести на текущей неделе, поговорить с ними об организации работы в новом созыве -... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:02
2021-09-27T10:02
политика
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Встречи и консультации со всеми фракциями и депутатами Госдумы необходимо провести на текущей неделе, поговорить с ними об организации работы в новом созыве - нужно стараться находить консенсус и договариваться, рассказал председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24"."Давайте будем говорить о первостепенных задачах, которые у меня будут в повестке уже буквально со следующей недели (запись беседы была сделана ранее - ред.). Необходимо провести консультации со всеми фракциями, постараться встретиться со всеми депутатами и задать вопрос: "Как вы видите организацию работы Думы? Что вас беспокоит? Что вы считаете более важным?", - ответил Володин на вопрос о первостепенных задачах, стоящих перед новым парламентом.Политик отметил, что необходимо достигать консенсуса в работе и, несмотря на то, что председатель Госдумы организует ее, "как она должна быть построена, как должно быть лучше сделано, зависит от каждого депутата".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
https://ria.ru/20210926/kuznetsova-1751905840.html
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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия
10:02 27.09.2021
 
Володин проведет консультации и встречи со всеми фракциями Госдумы

Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин встретится со всеми фракциями Госдумы

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Встречи и консультации со всеми фракциями и депутатами Госдумы необходимо провести на текущей неделе, поговорить с ними об организации работы в новом созыве - нужно стараться находить консенсус и договариваться, рассказал председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Давайте будем говорить о первостепенных задачах, которые у меня будут в повестке уже буквально со следующей недели (запись беседы была сделана ранее - ред.). Необходимо провести консультации со всеми фракциями, постараться встретиться со всеми депутатами и задать вопрос: "Как вы видите организацию работы Думы? Что вас беспокоит? Что вы считаете более важным?", - ответил Володин на вопрос о первостепенных задачах, стоящих перед новым парламентом.
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Политик отметил, что необходимо достигать консенсуса в работе и, несмотря на то, что председатель Госдумы организует ее, "как она должна быть построена, как должно быть лучше сделано, зависит от каждого депутата".
"Когда речь идёт о дисциплине, многое об этом говорилось, депутаты приняли этот формат: приняли штрафы, приняли наказание за прогулы. Это был консенсус. Вот надо такой консенсус достигать. Непросто, не всегда получается. Но надо стараться", - констатировал Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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