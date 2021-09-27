Володин проведет консультации и встречи со всеми фракциями Госдумы
Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин встретится со всеми фракциями Госдумы
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Встречи и консультации со всеми фракциями и депутатами Госдумы необходимо провести на текущей неделе, поговорить с ними об организации работы в новом созыве - нужно стараться находить консенсус и договариваться, рассказал председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Давайте будем говорить о первостепенных задачах, которые у меня будут в повестке уже буквально со следующей недели (запись беседы была сделана ранее - ред.). Необходимо провести консультации со всеми фракциями, постараться встретиться со всеми депутатами и задать вопрос: "Как вы видите организацию работы Думы? Что вас беспокоит? Что вы считаете более важным?", - ответил Володин на вопрос о первостепенных задачах, стоящих перед новым парламентом.
Политик отметил, что необходимо достигать консенсуса в работе и, несмотря на то, что председатель Госдумы организует ее, "как она должна быть построена, как должно быть лучше сделано, зависит от каждого депутата".
"Когда речь идёт о дисциплине, многое об этом говорилось, депутаты приняли этот формат: приняли штрафы, приняли наказание за прогулы. Это был консенсус. Вот надо такой консенсус достигать. Непросто, не всегда получается. Но надо стараться", - констатировал Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.