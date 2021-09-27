https://ria.ru/20210927/volodin-1751943632.html

Володин проведет консультации и встречи со всеми фракциями Госдумы

Володин проведет консультации и встречи со всеми фракциями Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021

Володин проведет консультации и встречи со всеми фракциями Госдумы

Встречи и консультации со всеми фракциями и депутатами Госдумы необходимо провести на текущей неделе, поговорить с ними об организации работы в новом созыве -... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:02

2021-09-27T10:02

2021-09-27T10:02

политика

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Встречи и консультации со всеми фракциями и депутатами Госдумы необходимо провести на текущей неделе, поговорить с ними об организации работы в новом созыве - нужно стараться находить консенсус и договариваться, рассказал председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24"."Давайте будем говорить о первостепенных задачах, которые у меня будут в повестке уже буквально со следующей недели (запись беседы была сделана ранее - ред.). Необходимо провести консультации со всеми фракциями, постараться встретиться со всеми депутатами и задать вопрос: "Как вы видите организацию работы Думы? Что вас беспокоит? Что вы считаете более важным?", - ответил Володин на вопрос о первостепенных задачах, стоящих перед новым парламентом.Политик отметил, что необходимо достигать консенсуса в работе и, несмотря на то, что председатель Госдумы организует ее, "как она должна быть построена, как должно быть лучше сделано, зависит от каждого депутата".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.

https://ria.ru/20210926/kuznetsova-1751905840.html

https://ria.ru/20210926/volodin-1751880916.html

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политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия