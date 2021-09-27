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Посол оценил вероятность регистрации во Вьетнаме других российских вакцин
Посол оценил вероятность регистрации во Вьетнаме других российских вакцин - РИА Новости, 27.09.2021
Посол оценил вероятность регистрации во Вьетнаме других российских вакцин
Вьетнам в ближайшем будущем может рассмотреть возможность регистрации на своей территории других российских вакцин от коронавируса, помимо "Спутник V", заявил в РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:23
2021-09-27T09:23
распространение коронавируса
в мире
вьетнам
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам в ближайшем будущем может рассмотреть возможность регистрации на своей территории других российских вакцин от коронавируса, помимо "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.Как отметил Данг Минь Кхой, в настоящее время мировые поставки вакцин весьма малы, а Вьетнам проводит политику диверсификации закупки вакцин для обеспечения раннего коллективного иммунитета."Россия является страной с хорошими научно-исследовательскими и медицинскими фундаментами, о чем свидетельствует тот факт, что Россия запатентовала и зарегистрировала в общей сложности 4 вакцины. В связи с этим в ближайшем будущем ожидается, что Вьетнам рассмотрит возможность зарегистрировать ряд других российских вакцин против COVID-19", - сказал дипломат.Российская вакцина "Спутник V" получила регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта текущего года.
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в мире, вьетнам, россия, коронавирус covid-19
09:23 27.09.2021
 
Посол оценил вероятность регистрации во Вьетнаме других российских вакцин

Посол Вьетнама Данг Минь Кхой: Ханой может зарегистрировать другие российские вакцины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Подмосковье
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам в ближайшем будущем может рассмотреть возможность регистрации на своей территории других российских вакцин от коронавируса, помимо "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.
Как отметил Данг Минь Кхой, в настоящее время мировые поставки вакцин весьма малы, а Вьетнам проводит политику диверсификации закупки вакцин для обеспечения раннего коллективного иммунитета.
"Россия является страной с хорошими научно-исследовательскими и медицинскими фундаментами, о чем свидетельствует тот факт, что Россия запатентовала и зарегистрировала в общей сложности 4 вакцины. В связи с этим в ближайшем будущем ожидается, что Вьетнам рассмотрит возможность зарегистрировать ряд других российских вакцин против COVID-19", - сказал дипломат.
Российская вакцина "Спутник V" получила регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта текущего года.
 
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