https://ria.ru/20210927/vetnam-1751937974.html

Посол оценил вероятность регистрации во Вьетнаме других российских вакцин

Посол оценил вероятность регистрации во Вьетнаме других российских вакцин - РИА Новости, 27.09.2021

Посол оценил вероятность регистрации во Вьетнаме других российских вакцин

Вьетнам в ближайшем будущем может рассмотреть возможность регистрации на своей территории других российских вакцин от коронавируса, помимо "Спутник V", заявил в РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:23

2021-09-27T09:23

2021-09-27T09:23

распространение коронавируса

в мире

вьетнам

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743615266_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_e744fdf98d8ac47cf2e6e3bd63d85fd2.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнам в ближайшем будущем может рассмотреть возможность регистрации на своей территории других российских вакцин от коронавируса, помимо "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.Как отметил Данг Минь Кхой, в настоящее время мировые поставки вакцин весьма малы, а Вьетнам проводит политику диверсификации закупки вакцин для обеспечения раннего коллективного иммунитета."Россия является страной с хорошими научно-исследовательскими и медицинскими фундаментами, о чем свидетельствует тот факт, что Россия запатентовала и зарегистрировала в общей сложности 4 вакцины. В связи с этим в ближайшем будущем ожидается, что Вьетнам рассмотрит возможность зарегистрировать ряд других российских вакцин против COVID-19", - сказал дипломат.Российская вакцина "Спутник V" получила регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта текущего года.

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вьетнам, россия, коронавирус covid-19