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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752076544.html
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T20:37
2021-09-27T20:37
распространение коронавируса
в мире
лион
воз
здоровье - общество
весь мир
коронавирусы
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.
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в мире, лион, воз, здоровье - общество, весь мир, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:37 27.09.2021
 
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус вновь призвал к мораторию на бустерные дозы вакцин от COVID-19

© AP Photo / Damian DovarganesВакцинация от коронавируса в Калифорнии
Вакцинация от коронавируса в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Damian Dovarganes
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ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.
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