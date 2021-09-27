https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752076544.html
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T20:37
2021-09-27T20:37
2021-09-27T20:37
распространение коронавируса
в мире
лион
воз
здоровье - общество
весь мир
коронавирусы
тедрос адханом гебрейесус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736508285_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_050b83ca1f797a114f99c2e9beef2f8b.jpg
ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.
https://ria.ru/20210914/revaktsinatsiya-1750071355.html
лион
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736508285_0:0:2666:1999_1920x0_80_0_0_d03598dec124d9307c8eba491b3bb5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лион, воз, здоровье - общество, весь мир, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус вновь призвал к мораторию на бустерные дозы вакцин от COVID-19