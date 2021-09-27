https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752076544.html

ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19

ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

ВОЗ призвала соблюдать мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T20:37

2021-09-27T20:37

2021-09-27T20:37

распространение коронавируса

в мире

лион

воз

здоровье - общество

весь мир

коронавирусы

тедрос адханом гебрейесус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736508285_0:0:2999:1687_1920x0_80_0_0_050b83ca1f797a114f99c2e9beef2f8b.jpg

ЖЕНЕВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения вновь призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.

https://ria.ru/20210914/revaktsinatsiya-1750071355.html

лион

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лион, воз, здоровье - общество, весь мир, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, коронавирус в россии