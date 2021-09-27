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Непривитым чиновникам и журналистам запретили ходить в мэрию Николаева
Непривитым чиновникам и журналистам запретили ходить в мэрию Николаева - РИА Новости, 27.09.2021
Непривитым чиновникам и журналистам запретили ходить в мэрию Николаева
Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявил, что для входа в здание горсовета чиновникам и журналистам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:08
2021-09-27T17:08
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
украина
astrazeneca
николаев (украина)
виктор ляшко
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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявил, что для входа в здание горсовета чиновникам и журналистам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус."Коллеги, готовьтесь к тому, что вам нужно будет перед входом предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней. Это будет касаться и других людей, в том числе журналистов, которые посещают наши мероприятия. У нас все равны", - цитирует Сенкевича агентство "Укринформ".По данным агентства, процент вакцинированных сотрудников в структурных подразделениях горсовета в среднем составляет 53. Лучшая ситуация в городских учреждениях образования и медицины - 73-90%, худшая - на коммунальных предприятиях, управлениях жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и капитального строительства - до 30%.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что Moderna в стране закончилась.
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в мире, вакцинация, украина, astrazeneca , николаев (украина), виктор ляшко
17:08 27.09.2021
 
Непривитым чиновникам и журналистам запретили ходить в мэрию Николаева

Для входа в мэрию Николаева у чиновников и журналистов потребуют сертификат о вакцинации

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрепарат от коронавируса Oxford/AstraZenec в Центральной районной больнице Ивано-Франковской области на Украине
Препарат от коронавируса Oxford/AstraZenec в Центральной районной больнице Ивано-Франковской области на Украине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявил, что для входа в здание горсовета чиновникам и журналистам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
"Коллеги, готовьтесь к тому, что вам нужно будет перед входом предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней. Это будет касаться и других людей, в том числе журналистов, которые посещают наши мероприятия. У нас все равны", - цитирует Сенкевича агентство "Укринформ".
По данным агентства, процент вакцинированных сотрудников в структурных подразделениях горсовета в среднем составляет 53. Лучшая ситуация в городских учреждениях образования и медицины - 73-90%, худшая - на коммунальных предприятиях, управлениях жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и капитального строительства - до 30%.
Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что Moderna в стране закончилась.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияУкраинаAstraZenecaНиколаев (Украина)Виктор Ляшко
 
 
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