Непривитым чиновникам и журналистам запретили ходить в мэрию Николаева
Для входа в мэрию Николаева у чиновников и журналистов потребуют сертификат о вакцинации
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрепарат от коронавируса Oxford/AstraZenec в Центральной районной больнице Ивано-Франковской области на Украине
КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявил, что для входа в здание горсовета чиновникам и журналистам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
"Коллеги, готовьтесь к тому, что вам нужно будет перед входом предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней. Это будет касаться и других людей, в том числе журналистов, которые посещают наши мероприятия. У нас все равны", - цитирует Сенкевича агентство "Укринформ".
По данным агентства, процент вакцинированных сотрудников в структурных подразделениях горсовета в среднем составляет 53. Лучшая ситуация в городских учреждениях образования и медицины - 73-90%, худшая - на коммунальных предприятиях, управлениях жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и капитального строительства - до 30%.
Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что Moderna в стране закончилась.
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