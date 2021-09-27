https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752043927.html

Непривитым чиновникам и журналистам запретили ходить в мэрию Николаева

Непривитым чиновникам и журналистам запретили ходить в мэрию Николаева - РИА Новости, 27.09.2021

Непривитым чиновникам и журналистам запретили ходить в мэрию Николаева

Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявил, что для входа в здание горсовета чиновникам и журналистам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:08

2021-09-27T17:08

2021-09-27T17:08

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

украина

astrazeneca

николаев (украина)

виктор ляшко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598997495_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_6f0a06e09feae267dd6ae71ff6f1e2e3.jpg

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявил, что для входа в здание горсовета чиновникам и журналистам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус."Коллеги, готовьтесь к тому, что вам нужно будет перед входом предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней. Это будет касаться и других людей, в том числе журналистов, которые посещают наши мероприятия. У нас все равны", - цитирует Сенкевича агентство "Укринформ".По данным агентства, процент вакцинированных сотрудников в структурных подразделениях горсовета в среднем составляет 53. Лучшая ситуация в городских учреждениях образования и медицины - 73-90%, худшая - на коммунальных предприятиях, управлениях жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и капитального строительства - до 30%.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля. Однако 15 сентября глава минздрава Виктор Ляшко заявил, что Moderna в стране закончилась.

https://ria.ru/20210919/medicine-1750478969.html

украина

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, украина, astrazeneca , николаев (украина), виктор ляшко