https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752002240.html

Иностранцы активно интересуются вакцинными турами в Россию

Иностранцы активно интересуются вакцинными турами в Россию - РИА Новости, 27.09.2021

Иностранцы активно интересуются вакцинными турами в Россию

Российские туроператоры заявили об интересе со стороны иностранных путешественников, они готовы приехать в Россию в рамках "вакцинных" туров, сообщил во время... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:22

2021-09-27T18:22

2021-09-27T18:22

туризм

вакцинация

владимир путин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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зарина догузова

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские туроператоры заявили об интересе со стороны иностранных путешественников, они готовы приехать в Россию в рамках "вакцинных" туров, сообщил во время пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко."Год назад интерес к нашей вакцине ("Спутник V" — прим. ред.) был достаточно большой, и заявок туроператоры получали много. По различным оценкам — от 100 до 120 тысяч. Сегодня спрос меньше, но свои 25-30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме", — сказал Осауленко.По его словам, сейчас активно идет формирование комитета при ассоциации "Турпомощь" вместе с Минздравом, Ростуризмом и МИДом для всех организационно-технических вопросов, чтобы иностранцы могли приехать и не только привиться, но и посмотреть Россию.Директор ассоциации также отметил, что благодаря российской вакцине такие страны, как Сан-Марино, Венгрия и Сербия, восстанавливают въездной туристский сегмент.Президент РФ Владимир Путин в июне во время Петербургского международного экономического форума поручил кабинету министров проработать вопрос об организации "вакцинного" туризма, то есть платных прививок от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Ростуризм рассчитывает уже до конца года запустить такие проекты, сообщала журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября.

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

https://ria.ru/20210810/ampuly-1745259402.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, коронавирус covid-19