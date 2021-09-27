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Туризм
https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752002240.html
Иностранцы активно интересуются вакцинными турами в Россию
Иностранцы активно интересуются вакцинными турами в Россию - РИА Новости, 27.09.2021
Иностранцы активно интересуются вакцинными турами в Россию
Российские туроператоры заявили об интересе со стороны иностранных путешественников, они готовы приехать в Россию в рамках "вакцинных" туров, сообщил во время... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:22
2021-09-27T18:22
туризм
вакцинация
владимир путин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
туризм
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские туроператоры заявили об интересе со стороны иностранных путешественников, они готовы приехать в Россию в рамках "вакцинных" туров, сообщил во время пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко."Год назад интерес к нашей вакцине ("Спутник V" — прим. ред.) был достаточно большой, и заявок туроператоры получали много. По различным оценкам — от 100 до 120 тысяч. Сегодня спрос меньше, но свои 25-30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме", — сказал Осауленко.По его словам, сейчас активно идет формирование комитета при ассоциации "Турпомощь" вместе с Минздравом, Ростуризмом и МИДом для всех организационно-технических вопросов, чтобы иностранцы могли приехать и не только привиться, но и посмотреть Россию.Директор ассоциации также отметил, что благодаря российской вакцине такие страны, как Сан-Марино, Венгрия и Сербия, восстанавливают въездной туристский сегмент.Президент РФ Владимир Путин в июне во время Петербургского международного экономического форума поручил кабинету министров проработать вопрос об организации "вакцинного" туризма, то есть платных прививок от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Ростуризм рассчитывает уже до конца года запустить такие проекты, сообщала журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября.
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вакцинация, владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, коронавирус covid-19
18:22 27.09.2021
 
Иностранцы активно интересуются вакцинными турами в Россию

Эксперт: почти 30 тысяч заявок на вакцинные туры поступило туроператорам РФ от иностранцев

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетители делают прививки в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетители делают прививки в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские туроператоры заявили об интересе со стороны иностранных путешественников, они готовы приехать в Россию в рамках "вакцинных" туров, сообщил во время пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Год назад интерес к нашей вакцине ("Спутник V" — прим. ред.) был достаточно большой, и заявок туроператоры получали много. По различным оценкам — от 100 до 120 тысяч. Сегодня спрос меньше, но свои 25-30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме", — сказал Осауленко.
По его словам, сейчас активно идет формирование комитета при ассоциации "Турпомощь" вместе с Минздравом, Ростуризмом и МИДом для всех организационно-технических вопросов, чтобы иностранцы могли приехать и не только привиться, но и посмотреть Россию.
Директор ассоциации также отметил, что благодаря российской вакцине такие страны, как Сан-Марино, Венгрия и Сербия, восстанавливают въездной туристский сегмент.
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Ростуризм рассчитывает уже до конца года запустить такие проекты, сообщала журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября.
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