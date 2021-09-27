https://ria.ru/20210927/vaktsina-1752047560.html

В РФПИ оценили поставки второго компонента "Спутника V" за рубеж

В РФПИ оценили поставки второго компонента "Спутника V" за рубеж - РИА Новости, 27.09.2021

В РФПИ оценили поставки второго компонента "Спутника V" за рубеж

Более 7 миллионов доз второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" было доставлено зарубежным партнерам более чем в 20 странах за... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:24

2021-09-27T17:24

2021-09-27T17:24

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

земля

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 7 миллионов доз второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" было доставлено зарубежным партнерам более чем в 20 странах за последние две недели, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В августе РФПИ сообщал, что временные задержки поставок второго компонента вакцины "Спутник V" иностранным партнерам будут устранены в августе, а в сентябре выпуск вакцины удвоится."Более 7 миллионов доз второго компонента "Спутника V" было доставлено нашим партнерам в более чем 20 странах во всему миру за последние две недели для борьбы с ковидом", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V"."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745318427.html

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российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, земля, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"