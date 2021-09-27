В РФПИ оценили поставки второго компонента "Спутника V" за рубеж
РФПИ: за две недели за рубеж отправили семь миллионов доз второго компонента "Спутника V"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 7 миллионов доз второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" было доставлено зарубежным партнерам более чем в 20 странах за последние две недели, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В августе РФПИ сообщал, что временные задержки поставок второго компонента вакцины "Спутник V" иностранным партнерам будут устранены в августе, а в сентябре выпуск вакцины удвоится.
Over 7 million doses of #SputnikV 2nd component were delivered to our partners in over 20 countries around the world in the last 2 weeks to help fight #COVID. Together we are stronger.✌️ pic.twitter.com/3SZAWRE18e— Sputnik V (@sputnikvaccine) September 27, 2021
"Более 7 миллионов доз второго компонента "Спутника V" было доставлено нашим партнерам в более чем 20 странах во всему миру за последние две недели для борьбы с ковидом", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.