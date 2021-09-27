https://ria.ru/20210927/vaktsina-1751936398.html

Россия и Вьетнам договорились о поставках вакцины "Спутник V"

Россия и Вьетнам договорились о поставках вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 27.09.2021

Россия и Вьетнам договорились о поставках вакцины "Спутник V"

Вьетнамский холдинг T&T Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках Ханою партии вакцины "Спутник V", в настоящий момент... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:09

2021-09-27T09:09

2021-09-27T09:11

распространение коронавируса

экономика

российский фонд прямых инвестиций

россия

вакцина "спутник v"

вьетнам

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнамский холдинг T&T Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках Ханою партии вакцины "Спутник V", в настоящий момент стороны разрабатывают график поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V"."Кроме того, T&T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам (партии - ред.)... вакцины "Спутник V" в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающей способности Вьетнама", - сказал дипломат.T&T Group является одним из ведущих многопрофильных холдингов Вьетнама. Корпорация работает в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбной промышленности, фармацевтики, медицины, спорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, недвижимости, промышленного производства, финансов, торговли, морского транспорта, портового хозяйства и логистики. В состав корпорации входят более 40 компаний, в том числе ее отделения в США, Германии и России.

https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751734846.html

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экономика, российский фонд прямых инвестиций, россия, вакцина "спутник v", вьетнам