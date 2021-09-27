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https://ria.ru/20210927/vaktsina-1751936398.html
Россия и Вьетнам договорились о поставках вакцины "Спутник V"
Россия и Вьетнам договорились о поставках вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 27.09.2021
Россия и Вьетнам договорились о поставках вакцины "Спутник V"
Вьетнамский холдинг T&T Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках Ханою партии вакцины "Спутник V", в настоящий момент... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:09
2021-09-27T09:11
распространение коронавируса
экономика
российский фонд прямых инвестиций
россия
вакцина "спутник v"
вьетнам
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнамский холдинг T&amp;T Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках Ханою партии вакцины "Спутник V", в настоящий момент стороны разрабатывают график поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V"."Кроме того, T&amp;T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам (партии - ред.)... вакцины "Спутник V" в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающей способности Вьетнама", - сказал дипломат.T&amp;T Group является одним из ведущих многопрофильных холдингов Вьетнама. Корпорация работает в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбной промышленности, фармацевтики, медицины, спорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, недвижимости, промышленного производства, финансов, торговли, морского транспорта, портового хозяйства и логистики. В состав корпорации входят более 40 компаний, в том числе ее отделения в США, Германии и России.
https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751734846.html
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экономика, российский фонд прямых инвестиций, россия, вакцина "спутник v", вьетнам
09:09 27.09.2021 (обновлено: 09:11 27.09.2021)
 
Россия и Вьетнам договорились о поставках вакцины "Спутник V"

T&T Group и РФПИ договорились о поставках вакцины "Спутник V" во Вьетнам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вьетнамский холдинг T&T Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках Ханою партии вакцины "Спутник V", в настоящий момент стороны разрабатывают график поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.
Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V".
"Кроме того, T&T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам (партии - ред.)... вакцины "Спутник V" в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающей способности Вьетнама", - сказал дипломат.
T&T Group является одним из ведущих многопрофильных холдингов Вьетнама. Корпорация работает в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбной промышленности, фармацевтики, медицины, спорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, недвижимости, промышленного производства, финансов, торговли, морского транспорта, портового хозяйства и логистики. В состав корпорации входят более 40 компаний, в том числе ее отделения в США, Германии и России.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Распространение коронавирусаЭкономикаРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияВакцина "Спутник V"Вьетнам
 
 
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