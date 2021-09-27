https://ria.ru/20210927/uzbekistan-1751931949.html

Председатель исполкома СНГ возглавит наблюдателей на выборах в Узбекистане

Председатель исполкома СНГ возглавит наблюдателей на выборах в Узбекистане - РИА Новости, 27.09.2021

Председатель исполкома СНГ возглавит наблюдателей на выборах в Узбекистане

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах президента в Узбекистане, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:07

2021-09-27T08:07

2021-09-27T08:07

в мире

узбекистан

ислам каримов

бюро по демократическим институтам и правам человека

содружество

сергей лебедев

обсе

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 сен - РИА Новости. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах президента в Узбекистане, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября."Председатель исполкома СНГ Сергей Николаевич Лебедев аккредитован в ЦИК в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Республики Узбекистан", - уточнил собеседник агентства. Лебедев также возглавлял миссию наблюдателей СНГ на выборах президента Узбекистана в 2015 и 2016 годах.Ранее член Центральной избирательной комиссии страны Гюльноза Рахимова сообщала журналистам, что представители 21 международной организации, в том числе СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, ОБСЕ, приглашены наблюдать за выборами президента Узбекистана. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 15 сентября начала свою работу в республике.Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В Узбекистане 4 декабря 2016 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750257584.html

https://ria.ru/20161204/1482793325.html

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в мире, узбекистан, ислам каримов, бюро по демократическим институтам и правам человека, содружество , сергей лебедев, обсе, шавкат мирзиеев