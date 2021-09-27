https://ria.ru/20210927/uslugi-1752047210.html

Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах

Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах - РИА Новости, 27.09.2021

Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на Совете глав поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах, сообщает в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:22

2021-09-27T17:22

2021-09-27T17:22

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

общество

салехард

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на Совете глав поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона."Двадцать седьмого сентября в Салехарде состоялось заседание Совета глав под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Участие в нем приняли руководители муниципалитетов, члены правительства округа и представители исполнительных органов власти. На заседании обсуждался вопрос развития сферы услуг в муниципалитетах. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это одна из ключевых задач для повышения качества жизни на Севере", - говорится в сообщении.По данным департамента экономики округа, жители тратят порядка 20 миллиардов рублей ежегодно за пределами региона из-за неразвитой сферы услуг и неудовлетворенности качеством сервиса. Поэтому основная задача - создать условия для предпринимателей, готовых открывать в муниципалитетах новые конкурентные объекты. Губернатор поручил главам уделять особое внимание работе с предпринимателями."Моя главная задача - повышение качества жизни северян. Одно из важных условий для этого - развитие сферы услуг. Мы видим примеры, когда уютное кафе, качественный сервис дают очень хороший эффект, меняют настроение людей. Это должно стать важной частью работы глав. Теперь развитие сферы услуг - такая же задача, как вовремя сданное благоустройство и ремонт дорог. Со своей стороны мы тоже будем усиливать поддержку предпринимателей", - приводятся в сообщении слова Артюхова.В этом году на Ямале реализована новая мера поддержки бизнеса - компенсация затрат до 500 тысяч рублей на приобретение франшизы. Ей уже воспользовались 28 предпринимателей. В планах - увеличить лимит компенсации до 3 миллионов рублей для приоритетных проектов и расширить возможности ее действия. Также для приобретателей франшиз со следующего года планируется ввести льготные займы. Они также будут действовать для приоритетных проектов. Востребованными у жителей сферами являются общепит, красота и здоровье, образование, автосервис, ремонт бытовой техники, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210927/tsentr-1752002985.html

https://ria.ru/20210924/poligon-1751629881.html

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экономика, общество, салехард, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, россия