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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210927/uslugi-1752047210.html
Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах
Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах - РИА Новости, 27.09.2021
Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на Совете глав поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах, сообщает в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:22
2021-09-27T17:22
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
общество
салехард
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на Совете глав поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона."Двадцать седьмого сентября в Салехарде состоялось заседание Совета глав под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Участие в нем приняли руководители муниципалитетов, члены правительства округа и представители исполнительных органов власти. На заседании обсуждался вопрос развития сферы услуг в муниципалитетах. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это одна из ключевых задач для повышения качества жизни на Севере", - говорится в сообщении.По данным департамента экономики округа, жители тратят порядка 20 миллиардов рублей ежегодно за пределами региона из-за неразвитой сферы услуг и неудовлетворенности качеством сервиса. Поэтому основная задача - создать условия для предпринимателей, готовых открывать в муниципалитетах новые конкурентные объекты. Губернатор поручил главам уделять особое внимание работе с предпринимателями."Моя главная задача - повышение качества жизни северян. Одно из важных условий для этого - развитие сферы услуг. Мы видим примеры, когда уютное кафе, качественный сервис дают очень хороший эффект, меняют настроение людей. Это должно стать важной частью работы глав. Теперь развитие сферы услуг - такая же задача, как вовремя сданное благоустройство и ремонт дорог. Со своей стороны мы тоже будем усиливать поддержку предпринимателей", - приводятся в сообщении слова Артюхова.В этом году на Ямале реализована новая мера поддержки бизнеса - компенсация затрат до 500 тысяч рублей на приобретение франшизы. Ей уже воспользовались 28 предпринимателей. В планах - увеличить лимит компенсации до 3 миллионов рублей для приоритетных проектов и расширить возможности ее действия. Также для приобретателей франшиз со следующего года планируется ввести льготные займы. Они также будут действовать для приоритетных проектов. Востребованными у жителей сферами являются общепит, красота и здоровье, образование, автосервис, ремонт бытовой техники, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210927/tsentr-1752002985.html
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экономика, общество, салехард, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, россия
17:22 27.09.2021
 
Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах

Губернатор ЯНАО Артюхов поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на Совете глав поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.
"Двадцать седьмого сентября в Салехарде состоялось заседание Совета глав под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Участие в нем приняли руководители муниципалитетов, члены правительства округа и представители исполнительных органов власти. На заседании обсуждался вопрос развития сферы услуг в муниципалитетах. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это одна из ключевых задач для повышения качества жизни на Севере", - говорится в сообщении.
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По данным департамента экономики округа, жители тратят порядка 20 миллиардов рублей ежегодно за пределами региона из-за неразвитой сферы услуг и неудовлетворенности качеством сервиса. Поэтому основная задача - создать условия для предпринимателей, готовых открывать в муниципалитетах новые конкурентные объекты. Губернатор поручил главам уделять особое внимание работе с предпринимателями.
"Моя главная задача - повышение качества жизни северян. Одно из важных условий для этого - развитие сферы услуг. Мы видим примеры, когда уютное кафе, качественный сервис дают очень хороший эффект, меняют настроение людей. Это должно стать важной частью работы глав. Теперь развитие сферы услуг - такая же задача, как вовремя сданное благоустройство и ремонт дорог. Со своей стороны мы тоже будем усиливать поддержку предпринимателей", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
В этом году на Ямале реализована новая мера поддержки бизнеса - компенсация затрат до 500 тысяч рублей на приобретение франшизы. Ей уже воспользовались 28 предпринимателей. В планах - увеличить лимит компенсации до 3 миллионов рублей для приоритетных проектов и расширить возможности ее действия. Также для приобретателей франшиз со следующего года планируется ввести льготные займы. Они также будут действовать для приоритетных проектов. Востребованными у жителей сферами являются общепит, красота и здоровье, образование, автосервис, ремонт бытовой техники, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаОбществоСалехардЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховРоссия
 
 
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