Глава ЯНАО поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах
Губернатор ЯНАО Артюхов поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на Совете глав поставил задачу по развитию сферы услуг в муниципалитетах, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.
"Двадцать седьмого сентября в Салехарде состоялось заседание Совета глав под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Участие в нем приняли руководители муниципалитетов, члены правительства округа и представители исполнительных органов власти. На заседании обсуждался вопрос развития сферы услуг в муниципалитетах. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это одна из ключевых задач для повышения качества жизни на Севере", - говорится в сообщении.
По данным департамента экономики округа, жители тратят порядка 20 миллиардов рублей ежегодно за пределами региона из-за неразвитой сферы услуг и неудовлетворенности качеством сервиса. Поэтому основная задача - создать условия для предпринимателей, готовых открывать в муниципалитетах новые конкурентные объекты. Губернатор поручил главам уделять особое внимание работе с предпринимателями.
"Моя главная задача - повышение качества жизни северян. Одно из важных условий для этого - развитие сферы услуг. Мы видим примеры, когда уютное кафе, качественный сервис дают очень хороший эффект, меняют настроение людей. Это должно стать важной частью работы глав. Теперь развитие сферы услуг - такая же задача, как вовремя сданное благоустройство и ремонт дорог. Со своей стороны мы тоже будем усиливать поддержку предпринимателей", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
В этом году на Ямале реализована новая мера поддержки бизнеса - компенсация затрат до 500 тысяч рублей на приобретение франшизы. Ей уже воспользовались 28 предпринимателей. В планах - увеличить лимит компенсации до 3 миллионов рублей для приоритетных проектов и расширить возможности ее действия. Также для приобретателей франшиз со следующего года планируется ввести льготные займы. Они также будут действовать для приоритетных проектов. Востребованными у жителей сферами являются общепит, красота и здоровье, образование, автосервис, ремонт бытовой техники, уточняет пресс-служба.