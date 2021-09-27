https://ria.ru/20210927/ugrozy-1752080499.html
Ярославский вуз сообщил об угрозах от одного из студентов
Ярославский вуз сообщил об угрозах от одного из студентов - РИА Новости, 27.09.2021
Ярославский вуз сообщил об угрозах от одного из студентов
Студент Ярославского государственного технического университета написал в чате учебной группы сообщения с угрозами, с ним работает полиция, сообщили в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:22
2021-09-27T21:22
2021-09-27T21:22
происшествия
ярославль
ярославский государственный технический университет
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РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Студент Ярославского государственного технического университета написал в чате учебной группы сообщения с угрозами, с ним работает полиция, сообщили в пресс-службе вуза.По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночь на понедельник."Сегодня ночью в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера. Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В дальнейшем с молодым человеком проводили работу полицейские", - говорится в официальном комментарии ЯГТУ.Уточняется, что студент в течение года находился в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году. "Университет работает в спокойном режиме, учебные занятия проходят по расписанию", - отмечается в сообщении вуза.Официальными комментариями региональных УМВД, СУСК и прокуратуры РИА Новости не располагает.
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происшествия, ярославль, ярославский государственный технический университет
Ярославский вуз сообщил об угрозах от одного из студентов
Студент Ярославского вуза написал в чате учебной группы сообщения с угрозами
РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости.
Студент Ярославского государственного технического университета
написал в чате учебной группы сообщения с угрозами, с ним работает полиция, сообщили в пресс-службе вуза.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночь на понедельник.
"Сегодня ночью в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера. Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В дальнейшем с молодым человеком проводили работу полицейские", - говорится в официальном комментарии ЯГТУ.
Уточняется, что студент в течение года находился в академическом отпуске и вернулся к обучению в этом году. "Университет работает в спокойном режиме, учебные занятия проходят по расписанию", - отмечается в сообщении вуза.
Официальными комментариями региональных УМВД, СУСК и прокуратуры РИА Новости не располагает.