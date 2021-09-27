https://ria.ru/20210927/turizm-1751931680.html

Ростуризм объявил о специальных акциях ко Всемирному дню туризма

Ростуризм объявил о специальных акциях ко Всемирному дню туризма - РИА Новости, 27.09.2021

Ростуризм объявил о специальных акциях ко Всемирному дню туризма

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, и в российском профильном ведомстве рассказали о мероприятиях в честь этой даты. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:43

2021-09-27T10:43

2021-09-27T10:43

туризм

почта россии

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

туризм

зарина догузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578076100_0:355:2951:2015_1920x0_80_0_0_16d926436e1d551a6090e03db8cae5af.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, и в российском профильном ведомстве рассказали о мероприятиях в честь этой даты."Это праздник, который объединяет всех, кто работает в туризме, индустрии гостеприимства и просто любит путешествовать", – сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.По словам Догузовой, чтобы быть туристом, не обязательно ехать далеко. "Можно открывать для себя новые, интересные маршруты – в соседнем или даже своем регионе, родном городе".В честь праздника Федеральное агентство по туризму совместно с Почтой России запустили символическую акцию, по условиям которой каждый сможет отправить бесплатную открытку в любую точку России с 27–29 сентября. Дизайн сувенира выполнен в виде счастливого билета, где отправитель указывает маршрут или направление для путешествия, которое он желает адресату.Кроме того, Ростуризм совместно с региональными комитетами по туризму Санкт-Петербурга и Республики Татарстан к празднику проводят конкурс, главным призом которого станет тур на двоих в Северную столицу или в Казань (на выбор). Все подробности – на портале RussiaTravel.К празднованию присоединились многие компании и онлайн-сервисы путешествий, они предлагают скидки для клиентов, бронирующих путешествия в этот день.

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

https://ria.ru/20210915/osen-1748598581.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

почта россии, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова