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Ростуризм объявил о специальных акциях ко Всемирному дню туризма
Ростуризм объявил о специальных акциях ко Всемирному дню туризма - РИА Новости, 27.09.2021
Ростуризм объявил о специальных акциях ко Всемирному дню туризма
Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, и в российском профильном ведомстве рассказали о мероприятиях в честь этой даты. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:43
2021-09-27T10:43
2021-09-27T10:43
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зарина догузова
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, и в российском профильном ведомстве рассказали о мероприятиях в честь этой даты."Это праздник, который объединяет всех, кто работает в туризме, индустрии гостеприимства и просто любит путешествовать", – сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.По словам Догузовой, чтобы быть туристом, не обязательно ехать далеко. "Можно открывать для себя новые, интересные маршруты – в соседнем или даже своем регионе, родном городе".В честь праздника Федеральное агентство по туризму совместно с Почтой России запустили символическую акцию, по условиям которой каждый сможет отправить бесплатную открытку в любую точку России с 27–29 сентября. Дизайн сувенира выполнен в виде счастливого билета, где отправитель указывает маршрут или направление для путешествия, которое он желает адресату.Кроме того, Ростуризм совместно с региональными комитетами по туризму Санкт-Петербурга и Республики Татарстан к празднику проводят конкурс, главным призом которого станет тур на двоих в Северную столицу или в Казань (на выбор). Все подробности – на портале RussiaTravel.К празднованию присоединились многие компании и онлайн-сервисы путешествий, они предлагают скидки для клиентов, бронирующих путешествия в этот день.
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почта россии, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова
Ростуризм объявил о специальных акциях ко Всемирному дню туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова поздравила всех со Всемирным днем туризма
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, и в российском профильном ведомстве рассказали о мероприятиях в честь этой даты.
"Это праздник, который объединяет всех, кто работает в туризме, индустрии гостеприимства и просто любит путешествовать", – сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она отметила, что впереди сезон осенних и зимних поездок. "Сотни направлений можно выбрать в России: увидеть красоту Русского севера в Карелии, поехать на Алтай, Кавказ или отправиться к Черному морю, слетать туристическими чартерами в гостеприимную Казань или отдохнуть на теплых термах Тюмени, – добавила она.
По словам Догузовой, чтобы быть туристом, не обязательно ехать далеко. "Можно открывать для себя новые, интересные маршруты – в соседнем или даже своем регионе, родном городе".
В честь праздника Федеральное агентство по туризму совместно с Почтой России запустили символическую акцию, по условиям которой каждый сможет отправить бесплатную открытку в любую точку России с 27–29 сентября. Дизайн сувенира выполнен в виде счастливого билета, где отправитель указывает маршрут или направление для путешествия, которое он желает адресату.
Кроме того, Ростуризм совместно с региональными комитетами по туризму Санкт-Петербурга и Республики Татарстан к празднику проводят конкурс, главным призом которого станет тур на двоих в Северную столицу или в Казань (на выбор). Все подробности – на портале RussiaTravel
.
К празднованию присоединились многие компании и онлайн-сервисы путешествий, они предлагают скидки для клиентов, бронирующих путешествия в этот день.