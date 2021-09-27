https://ria.ru/20210927/turistki-1751931331.html

Прокуратура поставила на контроль поиск трех туристок, пропавших в Приморье

Прокуратура поставила на контроль поиск трех туристок, пропавших в Приморье - РИА Новости, 27.09.2021

Прокуратура поставила на контроль поиск трех туристок, пропавших в Приморье

Прокуратура взяла на контроль поиски трех туристок, пропавших в районе горы Фалаза в Приморском крае, сообщает региональное ведомство. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:57

2021-09-27T07:57

2021-09-27T10:16

приморский край

шкотовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль поиски трех туристок, пропавших в районе горы Фалаза в Приморском крае, сообщает региональное ведомство.Ранее в понедельник региональный главк МЧС сообщил, что три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье, спасатели отправились на их поиски. Женщины 25 сентября вышли в турпоход, и до настоящего времени их местоположение неизвестно.Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.

https://ria.ru/20210927/poisk-1751925297.html

приморский край

шкотовский район

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приморский край, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы