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Туризм
https://ria.ru/20210927/turist-1752071529.html
В Абхазии утонул российский турист
В Абхазии утонул российский турист - РИА Новости, 27.09.2021
В Абхазии утонул российский турист
Российский турист утонул во время купания в море в Новом Афоне, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T19:33
2021-09-27T19:33
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СУХУМ, 27 сен - РИА Новости. Российский турист утонул во время купания в море в Новом Афоне, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Абхазии."Житель Курска Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне", - говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.Ранее посольство России в Абхазии призывало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
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в мире, происшествия, курск, абхазия, новости - туризм, мчс абхазии, туризм, россия
19:33 27.09.2021
 
В Абхазии утонул российский турист

МЧС Абхазии: российский турист утонул во время купания в море в Новом Афоне

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря
Вид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 27 сен - РИА Новости. Российский турист утонул во время купания в море в Новом Афоне, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Абхазии.
"Житель Курска Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне", - говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее посольство России в Абхазии призывало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
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