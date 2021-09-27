https://ria.ru/20210927/turist-1752071529.html

В Абхазии утонул российский турист

В Абхазии утонул российский турист - РИА Новости, 27.09.2021

В Абхазии утонул российский турист

Российский турист утонул во время купания в море в Новом Афоне, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:33

2021-09-27T19:33

2021-09-27T19:33

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СУХУМ, 27 сен - РИА Новости. Российский турист утонул во время купания в море в Новом Афоне, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Абхазии."Житель Курска Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне", - говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются.Ранее посольство России в Абхазии призывало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.

https://ria.ru/20210923/telo-1751429889.html

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в мире, происшествия, курск, абхазия, новости - туризм, мчс абхазии, туризм, россия