https://ria.ru/20210927/turbulentnost-1752060462.html

Глава МИД Белоруссии заявил, что мир пребывает в глобальной турбулентности

Глава МИД Белоруссии заявил, что мир пребывает в глобальной турбулентности - РИА Новости, 27.09.2021

Глава МИД Белоруссии заявил, что мир пребывает в глобальной турбулентности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что мир в настоящее время переживает период затяжной и беспрецедентной глобальной турбулентности. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:24

2021-09-27T18:24

2021-09-27T18:24

в мире

безопасность

оон

генеральная ассамблея оон

владимир макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112980/71/1129807168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_958db213f16c3955ed0eed8375d8e550.jpg

МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что мир в настоящее время переживает период затяжной и беспрецедентной глобальной турбулентности."Все мы уже несколько десятилетий пребываем в затяжной и беспрецедентной глобальной турбулентности и непредсказуемости. Это закономерный итог того, что наша планета функционирует во многом вне системы и обязательств, закрепленных в универсальных принципах международного права Уставом ООН", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.По его словам, "сегодня миром правят экономический эгоизм, политические амбиции, шантаж, имперские привычки, кризисы, конфликты и срежиссированный хаос". "Непрекращающиеся попытки отдельных стран навязать суверенным государствам искусственные шаблоны социального и экономического развития, варварская санкционная политика в отношении неугодных правительств, экономический терроризм и возврат мира к элементам блокового противостояния – все это имеет мало общего со справедливым и гармоничным мироустройством, к которому все мы стремимся уже столько десятилетий. Это – прямой признак навязчивого, больного желания разогреть очаги конфронтации в мире", - заявил глава белорусского МИД.Он отметил, что "откровенное вмешательство возомнивших себя оракулами политических игроков во внутренние дела других суверенных государств стало уже нормой в международном сосуществовании наций"."Негативная динамика в области глобальной безопасности неослабно нарастает, в том числе за счет гибридных войн, злонамеренного и преступного использования современных информационных технологий, подпитывающих экстремизм и терроризм, и информационных фейков. Сегодня с помощью электронных гаджетов можно подорвать внутренний мир и спокойствие в любом государстве, а также отстранить от власти его руководство", - сказал министр.

https://ria.ru/20210927/bezhentsy-1752037670.html

https://ria.ru/20210927/migranty-1752003640.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, оон, генеральная ассамблея оон, владимир макей