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Британия собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса, пишут СМИ
Британия собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2021
Британия собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса, пишут СМИ
Правительство Великобритании собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса в стране, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T23:17
2021-09-27T23:23
в мире
лондон
великобритания
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ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости. Правительство Великобритании собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса в стране, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве."Ожидается, что правительство мобилизует армию в качестве меры предосторожности из-за очередей на автозаправочных станциях по всей стране", - сообщил телеканал. Других подробностей не приводится.Ранее газета Times писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. Издание сообщало, что план на случай непредвиденных обстоятельств, который получил название "Операция Эскалин", будет введен в действие, только если ситуация значительно ухудшится.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. В понедельник многие АЗС Лондона оказались без топлива, а возле тех, где было горючее, выстроились огромные очереди из автомобилей.Крупнейшие нефтяные компании Британии заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней.
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в мире, лондон, великобритания
23:17 27.09.2021 (обновлено: 23:23 27.09.2021)
 
Британия собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса, пишут СМИ

Sky News: Великобритания собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса

© REUTERS / Phil NobleАвтомобилист на заправочной станции Shell в Манчестере, Великобритания
Автомобилист на заправочной станции Shell в Манчестере, Великобритания - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Phil Noble
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ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости. Правительство Великобритании собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса в стране, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве.
"Ожидается, что правительство мобилизует армию в качестве меры предосторожности из-за очередей на автозаправочных станциях по всей стране", - сообщил телеканал. Других подробностей не приводится.
Ранее газета Times писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. Издание сообщало, что план на случай непредвиденных обстоятельств, который получил название "Операция Эскалин", будет введен в действие, только если ситуация значительно ухудшится.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. В понедельник многие АЗС Лондона оказались без топлива, а возле тех, где было горючее, выстроились огромные очереди из автомобилей.
Крупнейшие нефтяные компании Британии заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней.
Плакат Извините, нет топлива на заправочной станции Hilltop Garage в Ротли, Лестершир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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