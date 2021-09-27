https://ria.ru/20210927/toplivo-1752089155.html

Британия собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса, пишут СМИ

Британия собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2021

Британия собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса, пишут СМИ

Правительство Великобритании собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса в стране, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T23:17

2021-09-27T23:17

2021-09-27T23:23

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ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости. Правительство Великобритании собирается мобилизовать армию из-за топливного кризиса в стране, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве."Ожидается, что правительство мобилизует армию в качестве меры предосторожности из-за очередей на автозаправочных станциях по всей стране", - сообщил телеканал. Других подробностей не приводится.Ранее газета Times писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. Издание сообщало, что план на случай непредвиденных обстоятельств, который получил название "Операция Эскалин", будет введен в действие, только если ситуация значительно ухудшится.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет. В понедельник многие АЗС Лондона оказались без топлива, а возле тех, где было горючее, выстроились огромные очереди из автомобилей.Крупнейшие нефтяные компании Британии заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней.

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