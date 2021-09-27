https://ria.ru/20210927/terakt-1751982887.html

Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали о тренировках

Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали о тренировках - РИА Новости, 27.09.2021

Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали о тренировках

Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали, как готовились к преступлению, а также указали на место в лесу, где проходили тренировки,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:00

2021-09-27T13:00

2021-09-27T13:00

происшествия

уфа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали, как готовились к преступлению, а также указали на место в лесу, где проходили тренировки, соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале СК РФ.Ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки к теракту на одном из объектов правоохранительных органов Башкирии. Задержаны и арестованы пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, готовящих теракт при помощи самодельного взрывного устройства. Отмечалось, по адресам их проживания и в тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха и националиста Степана Бандеры.На видео длительностью 1 минута 14 секунд показан допрос задержанного, тот рассказал, что подозревается в создании террористической группировки и подготовке теракта. С его слов, сначала тренировки велись в лесу, затем сообщники намеревались снять для подготовки квартиру. На других кадрах показаны двое молодых людей, один из которых говорит, что тренировки проводили у леса, находящегося рядом с поселком Старомихайловка."Мы приехали на место проведения тренировок, конкретно в лес, находящийся у поселка Михайловка... Ориентир у нас АЗС, дальше нее должна находиться автобусная остановка... Там будет спуск в лес, это вот место, где мы собирались", - рассказывает один из задержанных.

https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751982227.html

уфа

республика башкортостан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия