Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/terakt-1751982887.html
Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали о тренировках
Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали о тренировках - РИА Новости, 27.09.2021
Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали о тренировках
Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали, как готовились к преступлению, а также указали на место в лесу, где проходили тренировки,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:00
2021-09-27T13:00
происшествия
уфа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751982341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0da6ba32e4fab847b633b972e259a8b.png
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали, как готовились к преступлению, а также указали на место в лесу, где проходили тренировки, соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале СК РФ.Ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки к теракту на одном из объектов правоохранительных органов Башкирии. Задержаны и арестованы пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, готовящих теракт при помощи самодельного взрывного устройства. Отмечалось, по адресам их проживания и в тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха и националиста Степана Бандеры.На видео длительностью 1 минута 14 секунд показан допрос задержанного, тот рассказал, что подозревается в создании террористической группировки и подготовке теракта. С его слов, сначала тренировки велись в лесу, затем сообщники намеревались снять для подготовки квартиру. На других кадрах показаны двое молодых людей, один из которых говорит, что тренировки проводили у леса, находящегося рядом с поселком Старомихайловка."Мы приехали на место проведения тренировок, конкретно в лес, находящийся у поселка Михайловка... Ориентир у нас АЗС, дальше нее должна находиться автобусная остановка... Там будет спуск в лес, это вот место, где мы собирались", - рассказывает один из задержанных.
https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751982227.html
уфа
республика башкортостан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751982341_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_cf02c4ec9bb8bdad932cceb96bde0c44.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, уфа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
13:00 27.09.2021
 
Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали о тренировках

СК опубликовал видео, на котором неонацисты рассказывают о подготовке теракта в Башкирии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали, как готовились к преступлению, а также указали на место в лесу, где проходили тренировки, соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале СК РФ.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки к теракту на одном из объектов правоохранительных органов Башкирии. Задержаны и арестованы пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, готовящих теракт при помощи самодельного взрывного устройства. Отмечалось, по адресам их проживания и в тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха и националиста Степана Бандеры.
На видео длительностью 1 минута 14 секунд показан допрос задержанного, тот рассказал, что подозревается в создании террористической группировки и подготовке теракта. С его слов, сначала тренировки велись в лесу, затем сообщники намеревались снять для подготовки квартиру. На других кадрах показаны двое молодых людей, один из которых говорит, что тренировки проводили у леса, находящегося рядом с поселком Старомихайловка.
"Мы приехали на место проведения тренировок, конкретно в лес, находящийся у поселка Михайловка... Ориентир у нас АЗС, дальше нее должна находиться автобусная остановка... Там будет спуск в лес, это вот место, где мы собирались", - рассказывает один из задержанных.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
12:57
В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений
 
ПроисшествияУфаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Республика БашкортостанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48В Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
Лента новостейМолния