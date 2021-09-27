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Глава МИД Франции призвал к скорейшему возобновлению СВПД
Глава МИД Франции призвал к скорейшему возобновлению СВПД - РИА Новости, 27.09.2021
Глава МИД Франции призвал к скорейшему возобновлению СВПД
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению Совместного... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:32
2021-09-27T22:32
в мире
оон
тегеран (город)
франция
мид франции‎
мид ирана
дональд трамп
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)."Что касается продолжения иранской ядерной программы, то она требует от нас большой твердости. Иран не может полагать, что время играет в его пользу. Поскольку риск большого кризиса возрастает по мере того, как его ядерная программа становится более опасной", - сказал Ле Дриан, выступление которого на ГА ООН транслировалось по видеосвязи."Франция будет предпринимать все необходимые инициативы для диалога. Но единственным возможным путем остается соглашение, позволяющее установить, что Иран снова выполняет свои обязательства. Поэтому необходимо, чтобы переговоры возобновились в ближайшее время", - подчеркнул французский министр.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
https://ria.ru/20210927/frantsiya-1752036417.html
https://ria.ru/20210922/frantsiya-1751348115.html
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в мире, оон, тегеран (город), франция, мид франции‎, мид ирана, дональд трамп, жан-ив ле дриан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
22:32 27.09.2021
 
Глава МИД Франции призвал к скорейшему возобновлению СВПД

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"Что касается продолжения иранской ядерной программы, то она требует от нас большой твердости. Иран не может полагать, что время играет в его пользу. Поскольку риск большого кризиса возрастает по мере того, как его ядерная программа становится более опасной", - сказал Ле Дриан, выступление которого на ГА ООН транслировалось по видеосвязи.
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"Франция будет предпринимать все необходимые инициативы для диалога. Но единственным возможным путем остается соглашение, позволяющее установить, что Иран снова выполняет свои обязательства. Поэтому необходимо, чтобы переговоры возобновились в ближайшее время", - подчеркнул французский министр.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
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В миреООНТегеран (город)ФранцияМИД Франции‎МИД ИранаДональд ТрампЖан-Ив Ле ДрианСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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