https://ria.ru/20210927/svpd-1752086463.html

Глава МИД Франции призвал к скорейшему возобновлению СВПД

Глава МИД Франции призвал к скорейшему возобновлению СВПД - РИА Новости, 27.09.2021

Глава МИД Франции призвал к скорейшему возобновлению СВПД

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению Совместного... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T22:32

2021-09-27T22:32

2021-09-27T22:32

в мире

оон

тегеран (город)

франция

мид франции‎

мид ирана

дональд трамп

жан-ив ле дриан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/18/1502091817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1e5a7c9cb61f5b55a1e10ac71e6159e.jpg

ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)."Что касается продолжения иранской ядерной программы, то она требует от нас большой твердости. Иран не может полагать, что время играет в его пользу. Поскольку риск большого кризиса возрастает по мере того, как его ядерная программа становится более опасной", - сказал Ле Дриан, выступление которого на ГА ООН транслировалось по видеосвязи."Франция будет предпринимать все необходимые инициативы для диалога. Но единственным возможным путем остается соглашение, позволяющее установить, что Иран снова выполняет свои обязательства. Поэтому необходимо, чтобы переговоры возобновились в ближайшее время", - подчеркнул французский министр.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20210927/frantsiya-1752036417.html

https://ria.ru/20210922/frantsiya-1751348115.html

тегеран (город)

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, тегеран (город), франция, мид франции‎, мид ирана, дональд трамп, жан-ив ле дриан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия