https://ria.ru/20210927/ssha-1751985637.html

Шольц высказался о партнерстве Германии с США

Шольц высказался о партнерстве Германии с США - РИА Новости, 27.09.2021

Шольц высказался о партнерстве Германии с США

Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для Германии, заявил на пресс-конференции в Берлине лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:09

2021-09-27T13:09

2021-09-27T13:20

в мире

сша

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для Германии, заявил на пресс-конференции в Берлине лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц."Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для нас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об отношениях с Соединенными Штатами.Он добавил, что хорошие отношения с США соответствуют интересам ФРГ, и в этом вопросе будет соблюдаться преемственность."Мир становится опаснее, и мы должны работать вместе, несмотря на разногласия в каких-то вопросах", - подытожил политик.

https://ria.ru/20210927/sholts-1751984005.html

сша

германия

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в мире, сша, германия, олаф шольц