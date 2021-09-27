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Шольц высказался о партнерстве Германии с США
Шольц высказался о партнерстве Германии с США - РИА Новости, 27.09.2021
Шольц высказался о партнерстве Германии с США
Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для Германии, заявил на пресс-конференции в Берлине лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:09
2021-09-27T13:09
2021-09-27T13:20
в мире
сша
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для Германии, заявил на пресс-конференции в Берлине лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц."Трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение для нас", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об отношениях с Соединенными Штатами.Он добавил, что хорошие отношения с США соответствуют интересам ФРГ, и в этом вопросе будет соблюдаться преемственность."Мир становится опаснее, и мы должны работать вместе, несмотря на разногласия в каких-то вопросах", - подытожил политик.
https://ria.ru/20210927/sholts-1751984005.html
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в мире, сша, германия, олаф шольц
13:09 27.09.2021 (обновлено: 13:20 27.09.2021)
Шольц высказался о партнерстве Германии с США
Кандидат в канцлеры Шольц: трансатлантическое партнерство имеет важнейшее значение