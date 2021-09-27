https://ria.ru/20210927/sroki-1751984458.html

В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках

В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках - РИА Новости, 27.09.2021

В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках

В Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов, но считают преждевременным комментировать, сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:04

2021-09-27T13:04

2021-09-27T13:26

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов, но считают преждевременным комментировать, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте, но пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время, сейчас преждевременно это делать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.Законопроект, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд, был внесен в Госдуму 27 сентября. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.В понедельник в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов.Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Владимир Путин с пониманием относится к этому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан). Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая позиция у Путина, что в РФ существует не один президент, а, например, есть президент Татарстана.

https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф