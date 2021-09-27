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В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках
В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках - РИА Новости, 27.09.2021
В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках
В Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов, но считают преждевременным комментировать, сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:04
2021-09-27T13:26
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов, но считают преждевременным комментировать, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте, но пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время, сейчас преждевременно это делать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.Законопроект, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд, был внесен в Госдуму 27 сентября. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.В понедельник в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов.Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Владимир Путин с пониманием относится к этому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан). Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая позиция у Путина, что в РФ существует не один президент, а, например, есть президент Татарстана.
https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940820.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
13:04 27.09.2021 (обновлено: 13:26 27.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках

Песков о законопроекте о губернаторских сроках: Путин – сторонник сменяемости власти

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов, но считают преждевременным комментировать, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте, но пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время, сейчас преждевременно это делать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
"Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником сбалансированного подхода", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько для президента сменяемость является ценностью или он не считает, что сменяемость полезна для власти.
Законопроект, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд, был внесен в Госдуму 27 сентября. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
09:39
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов
В понедельник в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов.
Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Владимир Путин с пониманием относится к этому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан). Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая позиция у Путина, что в РФ существует не один президент, а, например, есть президент Татарстана.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
09:38
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий губернаторов
 
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