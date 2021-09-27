https://ria.ru/20210927/sobaki-1752037874.html

Собачникам Московской области выписали штрафов на 200 тысяч рублей

Собачникам Московской области выписали штрафов на 200 тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2021

Собачникам Московской области выписали штрафов на 200 тысяч рублей

Жителям Московской области выписали 104 постановления и вынесли 44 предупреждения за неправильный выгул собак. Общая сумма штрафов составила более 200 тысяч... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:40

2021-09-27T16:40

2021-09-27T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жителям Московской области выписали 104 постановления и вынесли 44 предупреждения за неправильный выгул собак. Общая сумма штрафов составила более 200 тысяч рублей. Новые правила выгула собак вступили в силу в регионе этим летом, сообщил телеканал "360".В пресс-службе Мособлдумы напомнили, что штрафы за нарушение правил выгула домашних животных в Подмосковье вступили в силу 25 июня."Еще полтора месяца назад было выписано всего семь штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей. Мы видим рост более чем в 10 раз. Это связано с тем, что к данному вопросу контролирующие органы подходят серьезно. Владельцы домашних питомцев должны понять: правила выгула все же лучше соблюдать", — отметил председатель профильного комитета Мособлдумы Сергей Керселян.В Московской области собаки должны находиться во дворах домов и других общественных местах на поводках и в намордниках. Без намордников разрешено выгуливать собак декоративных пород и щенков младше трех месяцев. Кроме того, владельцы обязаны убирать за своими собаками.Выгул собак запрещен на детских площадках, на территориях школ или детских садов. Выгуливать собак можно только в специально отведенных местах.На данный момент в регионе есть 125 специализированных площадок для выгула собак в 67 округах. По словам Сергея Керселяна, вопрос о создании площадок для выгула находится на особом контроле.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)