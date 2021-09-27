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Жителя Алтая обвинили в смерти дочери, на которую упала металлическая дверь
Жителя Алтая обвинили в смерти дочери, на которую упала металлическая дверь - РИА Новости, 27.09.2021
Жителя Алтая обвинили в смерти дочери, на которую упала металлическая дверь
Жителя Алтайского края обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей четырехлетней дочери, на которую упала оставленная без присмотра незакрепленная... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:25
2021-09-27T14:25
происшествия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 27 сен - РИА Новости. Жителя Алтайского края обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей четырехлетней дочери, на которую упала оставленная без присмотра незакрепленная дверь, уголовное дело передано в суд, сообщают в СУСК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Волчихинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 15 июня 2021 года в одном из сел Волчихинского района обвиняемый устанавливал металлическую дверь в проем гаража на территории домовладения. Мужчина, грубо нарушив правила бытовой предосторожности, ушел с места работы, оставив в проеме незакрепленную дверь, которая упала на четырехлетнюю дочку, находящуюся рядом", - говорится в сообщении.Девочку доставили в больницу, где она позже скончалась. Мужчина свою вину не признал."Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.
https://ria.ru/20210621/lechenie-1737914256.html
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происшествия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:25 27.09.2021
 
Жителя Алтая обвинили в смерти дочери, на которую упала металлическая дверь

Жителя Алтая будут судить из-за смерти дочери, на которую упала металлическая дверь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 27 сен - РИА Новости. Жителя Алтайского края обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей четырехлетней дочери, на которую упала оставленная без присмотра незакрепленная дверь, уголовное дело передано в суд, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Волчихинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 15 июня 2021 года в одном из сел Волчихинского района обвиняемый устанавливал металлическую дверь в проем гаража на территории домовладения. Мужчина, грубо нарушив правила бытовой предосторожности, ушел с места работы, оставив в проеме незакрепленную дверь, которая упала на четырехлетнюю дочку, находящуюся рядом", - говорится в сообщении.
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Жительницу Приморья, убившую семилетнюю дочь, направят на лечение
Девочку доставили в больницу, где она позже скончалась. Мужчина свою вину не признал.
"Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.
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