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Слуцкий рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии
Слуцкий рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии - РИА Новости, 27.09.2021
Слуцкий рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии
Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий отметил необходимость работы с любым правительством Германии, при этом он не ждет резкого ухудшения РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:11
2021-09-27T12:16
германия
россия
в мире
госдума рф
выборы в парламент германии
леонид слуцкий (политик)
армин лашет
анналена бербок
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий отметил необходимость работы с любым правительством Германии, при этом он не ждет резкого ухудшения отношений с Россией от основных кандидатов на пост канцлера, кроме представителя "Зеленых" Анналены Бербок.Парламентарий отметил, что впереди у немецких политиков непростые межпартийные переговоры, которые могут затянуться и еще принести сюрпризы.Слуцкий отметил, что, скорее всего, в будущем на место канцлера может претендовать кандидат от СДПГ, нынешний министр финансов Олаф Шольц, при этом у представителя партии ХДС Армина Лашета шансы заметно уменьшились. Также он сослался на мнение немецких политологов, которые дают шансы на вхождение в межпартийную коалицию "Зеленых", а их представителя Анналену Бербок называют возможным вице-канцлером и министром иностранных дел."Судя по их предвыборным заявлениям, ни один из вероятных кандидатов в канцлеры, кроме Бербок, не должен был бы резко изменить отношения с Россией к худшему. Оба они, критикуя Москву по различным вопросам, в то же время считают необходимым диалог с ней как Германии, так и в целом ЕС. Оба поддерживают проект "Северный поток-2". Бербок же неоднократно выступала против строительства газопровода", - сообщил Слуцкий.При этом парламентарий отметил в сообщении "16-летнюю эпоху Ангелы Меркель" и назвал ее крупнейшим за последние полтора десятка лет политиком на европейской сцене.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.После этого лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать следующее правительство ФРГ.
https://ria.ru/20210927/germaniya-1751947608.html
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германия, россия, в мире, госдума рф, выборы в парламент германии, леонид слуцкий (политик), армин лашет, анналена бербок
11:11 27.09.2021 (обновлено: 12:16 27.09.2021)
 
Слуцкий рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии

Депутат Слуцкий: не жду резкого ухудшения отношений России и Германии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий отметил необходимость работы с любым правительством Германии, при этом он не ждет резкого ухудшения отношений с Россией от основных кандидатов на пост канцлера, кроме представителя "Зеленых" Анналены Бербок.
Парламентарий отметил, что впереди у немецких политиков непростые межпартийные переговоры, которые могут затянуться и еще принести сюрпризы.
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"Можно было бы сказать, что все это - внутреннее дело Германии, что нам до их партий, будем работать с любым правительством! И это действительно так. Но не будем лукавить. Немецкий канцлер - это лидер страны-"локомотива" Евросоюза, и он будет во многом определять развитие отношений России как с ФРГ, так и со всем ЕС", - написал он в Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что, скорее всего, в будущем на место канцлера может претендовать кандидат от СДПГ, нынешний министр финансов Олаф Шольц, при этом у представителя партии ХДС Армина Лашета шансы заметно уменьшились. Также он сослался на мнение немецких политологов, которые дают шансы на вхождение в межпартийную коалицию "Зеленых", а их представителя Анналену Бербок называют возможным вице-канцлером и министром иностранных дел.
"Судя по их предвыборным заявлениям, ни один из вероятных кандидатов в канцлеры, кроме Бербок, не должен был бы резко изменить отношения с Россией к худшему. Оба они, критикуя Москву по различным вопросам, в то же время считают необходимым диалог с ней как Германии, так и в целом ЕС. Оба поддерживают проект "Северный поток-2". Бербок же неоднократно выступала против строительства газопровода", - сообщил Слуцкий.
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При этом парламентарий отметил в сообщении "16-летнюю эпоху Ангелы Меркель" и назвал ее крупнейшим за последние полтора десятка лет политиком на европейской сцене.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
После этого лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать следующее правительство ФРГ.
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ГерманияРоссияВ миреГосдума РФВыборы в парламент ГерманииЛеонид Слуцкий (политик)Армин ЛашетАнналена Бербок
 
 
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