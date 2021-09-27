https://ria.ru/20210927/slutskiy-1751957921.html

Слуцкий рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии

Слуцкий рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии - РИА Новости, 27.09.2021

Слуцкий рассказал об ожиданиях от нового правительства Германии

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий отметил необходимость работы с любым правительством Германии, при этом он не ждет резкого ухудшения РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:11

2021-09-27T11:11

2021-09-27T12:16

германия

россия

в мире

госдума рф

выборы в парламент германии

леонид слуцкий (политик)

армин лашет

анналена бербок

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий отметил необходимость работы с любым правительством Германии, при этом он не ждет резкого ухудшения отношений с Россией от основных кандидатов на пост канцлера, кроме представителя "Зеленых" Анналены Бербок.Парламентарий отметил, что впереди у немецких политиков непростые межпартийные переговоры, которые могут затянуться и еще принести сюрпризы.Слуцкий отметил, что, скорее всего, в будущем на место канцлера может претендовать кандидат от СДПГ, нынешний министр финансов Олаф Шольц, при этом у представителя партии ХДС Армина Лашета шансы заметно уменьшились. Также он сослался на мнение немецких политологов, которые дают шансы на вхождение в межпартийную коалицию "Зеленых", а их представителя Анналену Бербок называют возможным вице-канцлером и министром иностранных дел."Судя по их предвыборным заявлениям, ни один из вероятных кандидатов в канцлеры, кроме Бербок, не должен был бы резко изменить отношения с Россией к худшему. Оба они, критикуя Москву по различным вопросам, в то же время считают необходимым диалог с ней как Германии, так и в целом ЕС. Оба поддерживают проект "Северный поток-2". Бербок же неоднократно выступала против строительства газопровода", - сообщил Слуцкий.При этом парламентарий отметил в сообщении "16-летнюю эпоху Ангелы Меркель" и назвал ее крупнейшим за последние полтора десятка лет политиком на европейской сцене.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.После этого лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать следующее правительство ФРГ.

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751947608.html

https://ria.ru/20210926/povestka-1751917560.html

https://ria.ru/20210926/pravitelstvo-1751907585.html

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германия, россия, в мире, госдума рф, выборы в парламент германии, леонид слуцкий (политик), армин лашет, анналена бербок