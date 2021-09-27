https://ria.ru/20210927/shoygu-1751994128.html

Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири

Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири - РИА Новости, 27.09.2021

Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири

Глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:37

2021-09-27T13:37

2021-09-27T14:40

общество

сергей шойгу

владимир путин

единая россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

восточная сибирь

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично, заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири", - сказал Путин в ходе встречи с "пятеркой" ЕР.Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди". Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

https://ria.ru/20210906/goroda-1748877162.html

восточная сибирь

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общество, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, министерство обороны рф (минобороны рф), восточная сибирь