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Глава МИД Белоруссии призвал искоренить практику односторонних санкций
Глава МИД Белоруссии призвал искоренить практику односторонних санкций - РИА Новости, 27.09.2021
Глава МИД Белоруссии призвал искоренить практику односторонних санкций
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что нужно искоренить практику применения односторонних санкций против государств, эта тема должна быть одной из сфер РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:10
2021-09-27T18:43
в мире
оон
белоруссия
мид белоруссии
генеральная ассамблея оон
владимир макей
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что нужно искоренить практику применения односторонних санкций против государств, эта тема должна быть одной из сфер деятельности ООН."Практика финансовых и экономических санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена. И это также должно быть одной из сфер деятельности ООН", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.Он отметил, что все еще "одним излюбленным приёмов западных государств продолжают оставаться односторонние ограничительные меры". "Не вникая в суть происходящего в той или иной стране процессов, безответственные политики ввиду, наверное, нехватки фантазии автоматически хватаются за стоящий всегда наготове заточенный топор санкций, если им что-то не нравится", - сказал Макей.При этом он обратил внимание, что пагубность такой политики давно известна. "Применение односторонних ограничений грубейшим образом нарушает международное право и наносит непоправимый вред всей системе международных отношений, наращивает конфликтный потенциал и враждебность в межгосударственных отношениях", - подчеркнул министр. Он добавил, что "основными жертвами односторонних ограничительных мер становятся обычные граждане"."Ограничения в области торговли, валютного, банковского и транспортного секторов отрицательно сказываются на уровне благосостояния людей, негативно влияют на развитие частной инициативы, сокращают образовательные возможности, создают угрозу продовольственной безопасности", - подчеркнул Макей.Он добавил, что односторонние отраслевые санкции против крупнейших государств-экспортеров жизненно важного сырья, используемого в сельском хозяйстве, включая калийные удобрения, "не только создают дефицит этой ценной продукции на мировом рынке, существенно взвинчивая цены, но и несут прямую угрозу простым людям в уязвимых странах, в первую очередь, в регионах Африки, Азии и других"."Уже сегодня в мире голодает около одного миллиарда человек, а из-за недальновидности кучки государств, которые применяют односторонние экономические ограничения против целых секторов экономики, занятых в продовольствии, без еды могут остаться еще многие сотни миллионов людей", - сказал Макей, акцентируя внимание на возможных негативных последствиях произвольных односторонних санкций.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов в 2020 году, на которых победил Александр Лукашенко и после которых последовали протесты оппозиции, резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20210927/lukashenko-1751968012.html
https://ria.ru/20210927/razmeschenie-1751968525.html
https://ria.ru/20210927/belorussiya-1752010249.html
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в мире, оон, белоруссия, мид белоруссии, генеральная ассамблея оон, владимир макей
17:10 27.09.2021 (обновлено: 18:43 27.09.2021)
 
Глава МИД Белоруссии призвал искоренить практику односторонних санкций

Глава МИД Белоруссии Макей призвал на ГА ООН искоренить практику односторонних санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВладимир Макей
Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что нужно искоренить практику применения односторонних санкций против государств, эта тема должна быть одной из сфер деятельности ООН.
"Практика финансовых и экономических санкций в качестве инструмента политического давления должна быть навсегда искоренена. И это также должно быть одной из сфер деятельности ООН", - заявил Макей, выступая на Генассамблее ООН, заседание которой транслируется онлайн.
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Вчера, 11:56
Лукашенко назвал обвинения в создании миграционного кризиса чепухой
Он отметил, что все еще "одним излюбленным приёмов западных государств продолжают оставаться односторонние ограничительные меры". "Не вникая в суть происходящего в той или иной стране процессов, безответственные политики ввиду, наверное, нехватки фантазии автоматически хватаются за стоящий всегда наготове заточенный топор санкций, если им что-то не нравится", - сказал Макей.
При этом он обратил внимание, что пагубность такой политики давно известна. "Применение односторонних ограничений грубейшим образом нарушает международное право и наносит непоправимый вред всей системе международных отношений, наращивает конфликтный потенциал и враждебность в межгосударственных отношениях", - подчеркнул министр. Он добавил, что "основными жертвами односторонних ограничительных мер становятся обычные граждане".
"Ограничения в области торговли, валютного, банковского и транспортного секторов отрицательно сказываются на уровне благосостояния людей, негативно влияют на развитие частной инициативы, сокращают образовательные возможности, создают угрозу продовольственной безопасности", - подчеркнул Макей.
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Он добавил, что односторонние отраслевые санкции против крупнейших государств-экспортеров жизненно важного сырья, используемого в сельском хозяйстве, включая калийные удобрения, "не только создают дефицит этой ценной продукции на мировом рынке, существенно взвинчивая цены, но и несут прямую угрозу простым людям в уязвимых странах, в первую очередь, в регионах Африки, Азии и других".
"Уже сегодня в мире голодает около одного миллиарда человек, а из-за недальновидности кучки государств, которые применяют односторонние экономические ограничения против целых секторов экономики, занятых в продовольствии, без еды могут остаться еще многие сотни миллионов людей", - сказал Макей, акцентируя внимание на возможных негативных последствиях произвольных односторонних санкций.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов в 2020 году, на которых победил Александр Лукашенко и после которых последовали протесты оппозиции, резко ухудшились. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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В миреООНБелоруссияМИД БелоруссииГенеральная Ассамблея ООНВладимир Макей
 
 
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