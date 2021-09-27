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"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в Саксонии
"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в Саксонии - РИА Новости, 27.09.2021
"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в Саксонии
Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" предварительно лидирует на выборах в бундестаг в федеральной земле Саксония, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:43
2021-09-27T02:43
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" предварительно лидирует на выборах в бундестаг в федеральной земле Саксония, свидетельствуют данные ЦИК.По предварительным данным, "Альтернатива для Германии" получает 24,6% голосов, за ней следует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 19,3% (плюс 8,7 процентных пункта в сравнении с 2017 годом). Резко ухудшил свои позиции Христианско-демократический союз (ХДС), у которого 17,2% (минус 9,7 процентных пункта в сравнении с 2017 годом)."Альтернатива для Германии" лидировала в Саксонии и по результатам выборов 2017 года: тогда партия получила в этой федеральной земле 27%.Предварительные данные могут быть скорректированы с учетом разницы между количеством депутатов с прямыми мандатами и числом голосов, полученных их партиями по партийным спискам. Кроме того, будут перераспределены 9,9% голосов, которые получили партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер.
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в мире, германия, саксония, выборы в парламент германии
02:43 27.09.2021
 
"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в Саксонии

"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в Саксонии с 24,6 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на выборах в Бундестаг на одном из избирательных участков
Женщина во время голосования на выборах в Бундестаг на одном из избирательных участков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" предварительно лидирует на выборах в бундестаг в федеральной земле Саксония, свидетельствуют данные ЦИК.
По предварительным данным, "Альтернатива для Германии" получает 24,6% голосов, за ней следует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 19,3% (плюс 8,7 процентных пункта в сравнении с 2017 годом). Резко ухудшил свои позиции Христианско-демократический союз (ХДС), у которого 17,2% (минус 9,7 процентных пункта в сравнении с 2017 годом).
"Альтернатива для Германии" лидировала в Саксонии и по результатам выборов 2017 года: тогда партия получила в этой федеральной земле 27%.
Предварительные данные могут быть скорректированы с учетом разницы между количеством депутатов с прямыми мандатами и числом голосов, полученных их партиями по партийным спискам. Кроме того, будут перераспределены 9,9% голосов, которые получили партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер.
Мужчина во время голосования на выборах в Бундестаг на одном из избирательных участков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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