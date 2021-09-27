https://ria.ru/20210927/rosobrnadzor-1751976063.html

Глава Рособрнадзора прокомментировал предложение по ликвидации ведомства

Глава Рособрнадзора прокомментировал предложение по ликвидации ведомства - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Рособрнадзора прокомментировал предложение по ликвидации ведомства

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отверг заявления, что административная нагрузка на учителей растет из-за его ведомства: этого нет в уставной деятельности. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:29

2021-09-27T12:29

2021-09-27T13:42

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отверг заявления, что административная нагрузка на учителей растет из-за его ведомства: этого нет в уставной деятельности.О возможности ликвидации Рособрнадзора на встрече с президентом РФ заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, по его мнению, это позволило бы избавить учителей от бюрократической нагрузки. Владимир Путин отметил, что к идее о ликвидации ведомств нужно относиться осторожно, приведя в пример одну из соседних стран, где ликвидация госструктуры не решила коррупционную проблему."Президент четко дал ответ, мне нечего к этому добавить. Ликвидировать, убрать любую организацию можно, но в чем целесообразность, это надо анализировать", - сказал Музаев журналистам.По его словам, в предвыборной гонке ряд кандидатов и партий заявляли о том, что Рособрнадзор своей административной нагрузкой задавил учителей. "Дело в том, что, если люди просто прочитают о нашей уставной деятельности, станет все понятно: мы отношения к административной нагрузке учителей не имеем никакого. Основное давление, на которое жалуются учителя, сегодня связано с уровнем муниципалитета", - пояснил глава ведомства.

https://ria.ru/20210925/putin-1751788263.html

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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев