https://ria.ru/20210927/revaktsinatsiya-1752084036.html

В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19

В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Италии определило категории граждан, которые смогут получить третью дозу препарата от COVID-19. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T21:53

2021-09-27T21:53

2021-09-27T21:53

распространение коронавируса

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вакцинация

италия

здоровье - общество

кампания (италия)

коронавирусы

коронавирус covid-19

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РИМ, 27 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Италии определило категории граждан, которые смогут получить третью дозу препарата от COVID-19.В опубликованном в понедельник вечером специальном циркуляре минздрава указывается, что приоритет при ревакцинации получат итальянцы в возрасте старше 80 лет, а также пациенты и работники домов престарелых. Вслед за ними третью дозу вакцины будут распределять среди врачей и медицинского персонала всех государственных и частных медучреждений, а также аптек, начиная с граждан старше 60 лет и лиц, которые страдают заболеваниями, которые делают их более уязвимыми к коронавирусной инфекции.Согласно решению медицинских властей Италии, вопрос относительно распределения дополнительных доз вакцины от COVID-19 среди других категорий граждан "будет решаться на базе развития эпидемиологической ситуации".В начале сентября научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) рекомендовала применять дополнительные дозы вакцин, разработанных компаниями Рfizer/BioNTech и Moderna, для граждан в возрасте старше 80 лет и медработников, которые сталкиваются с высокой угрозой развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Глава минздрава Роберто Сперанца объявил, что распределение третьей дозы вакцин от COVID-19 начнется до конца сентября. В настоящее время чуть более 49 тысяч итальянцев уже сделали третий укол препарата. Ревакцинация, как и первичная вакцинация, проводится на Апеннинах бесплатно.Кампания по массовой вакцинации населения стартовала в Италии 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать от коронавируса 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. Согласно последним данным минздрава, по состоянию на вечер понедельника в стране распределены более 84 миллионов доз вакцин. Завершили иммунизацию свыше 42 миллионов человек, то есть более 77,8% граждан в возрасте старше 12 лет.

https://ria.ru/20210925/vaktsinatsiya-1751828557.html

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, италия, здоровье - общество, кампания (италия), коронавирусы, коронавирус covid-19