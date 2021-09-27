https://ria.ru/20210927/revaktsinatsiya-1752084036.html
В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19
В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения Италии определило категории граждан, которые смогут получить третью дозу препарата от COVID-19. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:53
2021-09-27T21:53
2021-09-27T21:53
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здоровье - общество
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коронавирусы
коронавирус covid-19
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РИМ, 27 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Италии определило категории граждан, которые смогут получить третью дозу препарата от COVID-19.В опубликованном в понедельник вечером специальном циркуляре минздрава указывается, что приоритет при ревакцинации получат итальянцы в возрасте старше 80 лет, а также пациенты и работники домов престарелых. Вслед за ними третью дозу вакцины будут распределять среди врачей и медицинского персонала всех государственных и частных медучреждений, а также аптек, начиная с граждан старше 60 лет и лиц, которые страдают заболеваниями, которые делают их более уязвимыми к коронавирусной инфекции.Согласно решению медицинских властей Италии, вопрос относительно распределения дополнительных доз вакцины от COVID-19 среди других категорий граждан "будет решаться на базе развития эпидемиологической ситуации".В начале сентября научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) рекомендовала применять дополнительные дозы вакцин, разработанных компаниями Рfizer/BioNTech и Moderna, для граждан в возрасте старше 80 лет и медработников, которые сталкиваются с высокой угрозой развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Глава минздрава Роберто Сперанца объявил, что распределение третьей дозы вакцин от COVID-19 начнется до конца сентября. В настоящее время чуть более 49 тысяч итальянцев уже сделали третий укол препарата. Ревакцинация, как и первичная вакцинация, проводится на Апеннинах бесплатно.Кампания по массовой вакцинации населения стартовала в Италии 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать от коронавируса 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. Согласно последним данным минздрава, по состоянию на вечер понедельника в стране распределены более 84 миллионов доз вакцин. Завершили иммунизацию свыше 42 миллионов человек, то есть более 77,8% граждан в возрасте старше 12 лет.
https://ria.ru/20210925/vaktsinatsiya-1751828557.html
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в мире, вакцинация, италия, здоровье - общество, кампания (италия), коронавирусы, коронавирус covid-19
В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19
Минздрав Италии определил, кто сможет получить третью дозу вакцин от коронавируса
РИМ, 27 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Италии определило категории граждан, которые смогут получить третью дозу препарата от COVID-19.
В опубликованном в понедельник вечером специальном циркуляре минздрава указывается, что приоритет при ревакцинации получат итальянцы в возрасте старше 80 лет, а также пациенты и работники домов престарелых. Вслед за ними третью дозу вакцины будут распределять среди врачей и медицинского персонала всех государственных и частных медучреждений, а также аптек, начиная с граждан старше 60 лет и лиц, которые страдают заболеваниями, которые делают их более уязвимыми к коронавирусной инфекции.
Согласно решению медицинских властей Италии
, вопрос относительно распределения дополнительных доз вакцины от COVID-19 среди других категорий граждан "будет решаться на базе развития эпидемиологической ситуации".
В начале сентября научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) рекомендовала применять дополнительные дозы вакцин, разработанных компаниями Рfizer/BioNTech и Moderna, для граждан в возрасте старше 80 лет и медработников, которые сталкиваются с высокой угрозой развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Глава минздрава Роберто Сперанца объявил, что распределение третьей дозы вакцин от COVID-19 начнется до конца сентября. В настоящее время чуть более 49 тысяч итальянцев уже сделали третий укол препарата. Ревакцинация, как и первичная вакцинация, проводится на Апеннинах бесплатно.
Кампания
по массовой вакцинации населения стартовала в Италии 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать от коронавируса
80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. Согласно последним данным минздрава, по состоянию на вечер понедельника в стране распределены более 84 миллионов доз вакцин. Завершили иммунизацию свыше 42 миллионов человек, то есть более 77,8% граждан в возрасте старше 12 лет.