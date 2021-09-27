Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/revaktsinatsiya-1752084036.html
В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19
В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения Италии определило категории граждан, которые смогут получить третью дозу препарата от COVID-19. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:53
2021-09-27T21:53
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
италия
здоровье - общество
кампания (италия)
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601473982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2201ca60e247db1bfb5e34f37b67495c.jpg
РИМ, 27 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Италии определило категории граждан, которые смогут получить третью дозу препарата от COVID-19.В опубликованном в понедельник вечером специальном циркуляре минздрава указывается, что приоритет при ревакцинации получат итальянцы в возрасте старше 80 лет, а также пациенты и работники домов престарелых. Вслед за ними третью дозу вакцины будут распределять среди врачей и медицинского персонала всех государственных и частных медучреждений, а также аптек, начиная с граждан старше 60 лет и лиц, которые страдают заболеваниями, которые делают их более уязвимыми к коронавирусной инфекции.Согласно решению медицинских властей Италии, вопрос относительно распределения дополнительных доз вакцины от COVID-19 среди других категорий граждан "будет решаться на базе развития эпидемиологической ситуации".В начале сентября научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) рекомендовала применять дополнительные дозы вакцин, разработанных компаниями Рfizer/BioNTech и Moderna, для граждан в возрасте старше 80 лет и медработников, которые сталкиваются с высокой угрозой развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Глава минздрава Роберто Сперанца объявил, что распределение третьей дозы вакцин от COVID-19 начнется до конца сентября. В настоящее время чуть более 49 тысяч итальянцев уже сделали третий укол препарата. Ревакцинация, как и первичная вакцинация, проводится на Апеннинах бесплатно.Кампания по массовой вакцинации населения стартовала в Италии 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать от коронавируса 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. Согласно последним данным минздрава, по состоянию на вечер понедельника в стране распределены более 84 миллионов доз вакцин. Завершили иммунизацию свыше 42 миллионов человек, то есть более 77,8% граждан в возрасте старше 12 лет.
https://ria.ru/20210925/vaktsinatsiya-1751828557.html
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html
италия
кампания (италия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601473982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0352fb334741d046044b8e2656fa333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вакцинация, италия, здоровье - общество, кампания (италия), коронавирусы, коронавирус covid-19
21:53 27.09.2021
 
В Италии опубликовали циркуляр по третьей ревакцинации от COVID-19

Минздрав Италии определил, кто сможет получить третью дозу вакцин от коронавируса

© AP Photo / Andrew MedichiniЗакрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме
Закрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
РИМ, 27 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Италии определило категории граждан, которые смогут получить третью дозу препарата от COVID-19.
В опубликованном в понедельник вечером специальном циркуляре минздрава указывается, что приоритет при ревакцинации получат итальянцы в возрасте старше 80 лет, а также пациенты и работники домов престарелых. Вслед за ними третью дозу вакцины будут распределять среди врачей и медицинского персонала всех государственных и частных медучреждений, а также аптек, начиная с граждан старше 60 лет и лиц, которые страдают заболеваниями, которые делают их более уязвимыми к коронавирусной инфекции.
Медбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 23:31Распространение коронавируса
В Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой
Согласно решению медицинских властей Италии, вопрос относительно распределения дополнительных доз вакцины от COVID-19 среди других категорий граждан "будет решаться на базе развития эпидемиологической ситуации".
В начале сентября научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) рекомендовала применять дополнительные дозы вакцин, разработанных компаниями Рfizer/BioNTech и Moderna, для граждан в возрасте старше 80 лет и медработников, которые сталкиваются с высокой угрозой развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Глава минздрава Роберто Сперанца объявил, что распределение третьей дозы вакцин от COVID-19 начнется до конца сентября. В настоящее время чуть более 49 тысяч итальянцев уже сделали третий укол препарата. Ревакцинация, как и первичная вакцинация, проводится на Апеннинах бесплатно.
Кампания по массовой вакцинации населения стартовала в Италии 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать от коронавируса 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. Согласно последним данным минздрава, по состоянию на вечер понедельника в стране распределены более 84 миллионов доз вакцин. Завершили иммунизацию свыше 42 миллионов человек, то есть более 77,8% граждан в возрасте старше 12 лет.
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 22:11Распространение коронавируса
Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияИталияЗдоровье - ОбществоКампания (Италия)КоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Лента новостейМолния