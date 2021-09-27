https://ria.ru/20210927/revaktsinatsiya-1752072701.html

Володин ревакцинировался от коронавируса

Володин ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021

Володин ревакцинировался от коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в понедельник ревакцинировался от коронавируса, и призвал депутатов последовать его примеру, "чтобы Госдума... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:44

2021-09-27T19:44

2021-09-27T19:44

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в понедельник ревакцинировался от коронавируса, и призвал депутатов последовать его примеру, "чтобы Госдума нового созыва не прерывала свою работу"."Депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, работая в избирательном округе. В зале пленарных заседаний находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно. Выход один - вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял. Сегодня сделал очередную прививку", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.По его словам, первую прививку от коронавируса он сделал год назад, а в мае этого года ревакцинировался, учитывая снижение антител. Сегодня, по словам спикера ГД, он ревакцинировался еще раз."Вакцинация - дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет. Но важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих. Пандемия, к сожалению, никуда не ушла", - написал Володин.Своевременная вакцинация позволяет избежать введения ограничительных мер, снижает количество заболевших, отметил он."Многие мои коллеги, депутаты, уже сделали прививку. Это позволило сохранить работоспособность Государственной Думы в самый непростой период пандемии: своевременно заработали меры, направленные на поддержку граждан и экономики. Сегодня, после выборов, нам необходимо сделать все, чтобы Государственная Дума нового созыва не прерывала свою работу", - заявил спикер.Он отметил, что особенно важно это сейчас, когда предстоит обсуждать бюджет - главный финансовый закон страны. "От его принятия зависит решение большого количества вопросов, которые волнуют граждан", - добавил Володин.

https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751987563.html

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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