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https://ria.ru/20210927/revaktsinatsiya-1752072701.html
Володин ревакцинировался от коронавируса
Володин ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021
Володин ревакцинировался от коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в понедельник ревакцинировался от коронавируса, и призвал депутатов последовать его примеру, "чтобы Госдума... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T19:44
2021-09-27T19:44
распространение коронавируса
вакцинация
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в понедельник ревакцинировался от коронавируса, и призвал депутатов последовать его примеру, "чтобы Госдума нового созыва не прерывала свою работу"."Депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, работая в избирательном округе. В зале пленарных заседаний находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно. Выход один - вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял. Сегодня сделал очередную прививку", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.По его словам, первую прививку от коронавируса он сделал год назад, а в мае этого года ревакцинировался, учитывая снижение антител. Сегодня, по словам спикера ГД, он ревакцинировался еще раз."Вакцинация - дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет. Но важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих. Пандемия, к сожалению, никуда не ушла", - написал Володин.Своевременная вакцинация позволяет избежать введения ограничительных мер, снижает количество заболевших, отметил он."Многие мои коллеги, депутаты, уже сделали прививку. Это позволило сохранить работоспособность Государственной Думы в самый непростой период пандемии: своевременно заработали меры, направленные на поддержку граждан и экономики. Сегодня, после выборов, нам необходимо сделать все, чтобы Государственная Дума нового созыва не прерывала свою работу", - заявил спикер.Он отметил, что особенно важно это сейчас, когда предстоит обсуждать бюджет - главный финансовый закон страны. "От его принятия зависит решение большого количества вопросов, которые волнуют граждан", - добавил Володин.
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вакцинация, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:44 27.09.2021
 
Володин ревакцинировался от коронавируса

Володин ревакцинировался и призвал депутатов Госдумы последовать его примеру

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что в понедельник ревакцинировался от коронавируса, и призвал депутатов последовать его примеру, "чтобы Госдума нового созыва не прерывала свою работу".
"Депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, работая в избирательном округе. В зале пленарных заседаний находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно. Выход один - вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял. Сегодня сделал очередную прививку", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.
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По его словам, первую прививку от коронавируса он сделал год назад, а в мае этого года ревакцинировался, учитывая снижение антител. Сегодня, по словам спикера ГД, он ревакцинировался еще раз.
"Вакцинация - дело добровольное, и каждый вправе самостоятельно решать, делать прививку или нет. Но важно понимать, что это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье близких, коллег, окружающих. Пандемия, к сожалению, никуда не ушла", - написал Володин.
Своевременная вакцинация позволяет избежать введения ограничительных мер, снижает количество заболевших, отметил он.
"Многие мои коллеги, депутаты, уже сделали прививку. Это позволило сохранить работоспособность Государственной Думы в самый непростой период пандемии: своевременно заработали меры, направленные на поддержку граждан и экономики. Сегодня, после выборов, нам необходимо сделать все, чтобы Государственная Дума нового созыва не прерывала свою работу", - заявил спикер.
Он отметил, что особенно важно это сейчас, когда предстоит обсуждать бюджет - главный финансовый закон страны. "От его принятия зависит решение большого количества вопросов, которые волнуют граждан", - добавил Володин.
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