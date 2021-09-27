https://ria.ru/20210927/razmeschenie-1751968525.html
Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине
Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине - РИА Новости, 27.09.2021
Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:57
2021-09-27T11:57
2021-09-27T12:49
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине.Как передает сайт президента, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Белоруссии с докладом об обстановке на государственной границе."Особое внимание украинскому участку (границы – ред.) - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - подчеркнул белорусский лидер."Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", - сказал президент.По его словам, в противном случае Белоруссия и Россия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, "вплоть до размещения ракет соответствующей дальности". "Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины - они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности", - заметил Лукашенко.Он поинтересовался у участников мероприятия обстановкой на границе с Украиной и предложениями по поводу дальнейших действий, необходимых с белорусской стороны. "Тысяча сто километров - это огромная протяженность границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу?" - очертил круг вопросов президент.
https://ria.ru/20210927/konfrontatsiya-1751966215.html
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в мире, украина, нато, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
11:57 27.09.2021 (обновлено: 12:49 27.09.2021)
Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине
Лукашенко: Белоруссия и Россия будут вместе отвечать на размещение войск НАТО на Украине
МИНСК, 27 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным
договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО
на Украине
.
Как передает сайт президента
, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Белоруссии
с докладом об обстановке на государственной границе.
"Особое внимание украинскому участку (границы – ред.) - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - подчеркнул белорусский лидер.
"Мы с президентом России
проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", - сказал президент.
По его словам, в противном случае Белоруссия и Россия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, "вплоть до размещения ракет соответствующей дальности". "Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины - они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности", - заметил Лукашенко.
Он поинтересовался у участников мероприятия обстановкой на границе с Украиной и предложениями по поводу дальнейших действий, необходимых с белорусской стороны. "Тысяча сто километров - это огромная протяженность границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу?" - очертил круг вопросов президент.