https://ria.ru/20210927/razmeschenie-1751968525.html

Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине

Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине - РИА Новости, 27.09.2021

Путин и Лукашенко обсудили размещение войск НАТО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:57

2021-09-27T11:57

2021-09-27T12:49

в мире

украина

нато

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741077163_71:346:3000:1994_1920x0_80_0_0_7f8fb6cf65b8977c38aff048060763c5.jpg

МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине.Как передает сайт президента, Лукашенко в понедельник принимает руководство силового блока Белоруссии с докладом об обстановке на государственной границе."Особое внимание украинскому участку (границы – ред.) - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - подчеркнул белорусский лидер."Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", - сказал президент.По его словам, в противном случае Белоруссия и Россия в ближайшее время будут иметь прямо на границе неприемлемую для них ситуацию, "вплоть до размещения ракет соответствующей дальности". "Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины - они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности", - заметил Лукашенко.Он поинтересовался у участников мероприятия обстановкой на границе с Украиной и предложениями по поводу дальнейших действий, необходимых с белорусской стороны. "Тысяча сто километров - это огромная протяженность границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу?" - очертил круг вопросов президент.

https://ria.ru/20210927/konfrontatsiya-1751966215.html

https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, нато, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия