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В Ливане приостановили расследование по делу о взрыве в порту Бейрута
В Ливане приостановили расследование по делу о взрыве в порту Бейрута - РИА Новости, 27.09.2021
В Ливане приостановили расследование по делу о взрыве в порту Бейрута
Расследование по делу о взрыве в порту Бейрута приостановлено из-за иска, поданного против ведущего дело судьи Тарека Битара, сообщил ливанский телеканал OTV. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:44
2021-09-27T14:53
в мире
ливан
бейрут
взрыв в бейруте
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Расследование по делу о взрыве в порту Бейрута приостановлено из-за иска, поданного против ведущего дело судьи Тарека Битара, сообщил ливанский телеканал OTV.Сообщается, что Битар уведомлен о том, что бывший министр внутренних дел Ливана Нохад аль-Машнук, которого он пытался вызвать на допрос, подал против судьи ответный иск, в связи с этим расследование приостановлено.По информации газеты An-Nahar, расследование прекращено до тех пор, пока апелляционный суд не вынесет решение по иску.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.На сегодняшний день следствию так и не удалось выяснить все обстоятельства трагедии и выявить виновных. При этом до сих пор компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва, а не халатности, как установлено официальной предварительной версией.
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в мире, ливан, бейрут, взрыв в бейруте
14:44 27.09.2021 (обновлено: 14:53 27.09.2021)
 
В Ливане приостановили расследование по делу о взрыве в порту Бейрута

Расследование по делу о взрыве в порту Бейрута приостановили из-за иска против судьи

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПожар на территории порта в Бейруте
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Расследование по делу о взрыве в порту Бейрута приостановлено из-за иска, поданного против ведущего дело судьи Тарека Битара, сообщил ливанский телеканал OTV.
Сообщается, что Битар уведомлен о том, что бывший министр внутренних дел Ливана Нохад аль-Машнук, которого он пытался вызвать на допрос, подал против судьи ответный иск, в связи с этим расследование приостановлено.
По информации газеты An-Nahar, расследование прекращено до тех пор, пока апелляционный суд не вынесет решение по иску.
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
На сегодняшний день следствию так и не удалось выяснить все обстоятельства трагедии и выявить виновных. При этом до сих пор компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва, а не халатности, как установлено официальной предварительной версией.
Разрушенный порт города Бейрут - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Взрыв в порту Бейрута (2020)
 
В миреЛиванБейрутВзрыв в Бейруте
 
 
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