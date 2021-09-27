Путин призвал оптимизировать число документов в стратегическом планировании
Путин призвал оптимизировать число принимаемых документов по стратегическому планированию
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оптимизировать количество принимаемых документов, что, по его словам, повысит эффективность стратегического планирования.
"Для повышения эффективности стратегического планирования необходимо оптимизировать количество принимаемых документов. Прежде всего на региональном и муниципальном уровнях. И разумеется, четко увязать их с федеральными", - сказал президент на заседании Совбеза России.
Сейчас основополагающими документами стратегического планирования являются Стратегия национальной безопасности РФ и указ президента России о национальных целях развития страны на период до 2030 года, напомнил Путин.
"Именно это основные документы, которые лежат в основе нашего стратегического планирования. Кроме того, значительное число долгосрочных программ и планов приняты и реализуются как на федеральном, так и на региональном и на муниципальном уровнях. Вместе с тем сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании", - отметил президент.
По его словам, ряд документов на региональном и на муниципальном уровнях не согласуются иногда между собой по целям и срокам.