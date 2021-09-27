https://ria.ru/20210927/putin-1752020949.html

Путин призвал оптимизировать число документов в стратегическом планировании

Путин призвал оптимизировать число документов в стратегическом планировании - РИА Новости, 27.09.2021

Путин призвал оптимизировать число документов в стратегическом планировании

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оптимизировать количество принимаемых документов, что, по его словам, повысит эффективность... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:28

2021-09-27T15:28

2021-09-27T15:28

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оптимизировать количество принимаемых документов, что, по его словам, повысит эффективность стратегического планирования."Для повышения эффективности стратегического планирования необходимо оптимизировать количество принимаемых документов. Прежде всего на региональном и муниципальном уровнях. И разумеется, четко увязать их с федеральными", - сказал президент на заседании Совбеза России.Сейчас основополагающими документами стратегического планирования являются Стратегия национальной безопасности РФ и указ президента России о национальных целях развития страны на период до 2030 года, напомнил Путин."Именно это основные документы, которые лежат в основе нашего стратегического планирования. Кроме того, значительное число долгосрочных программ и планов приняты и реализуются как на федеральном, так и на региональном и на муниципальном уровнях. Вместе с тем сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании", - отметил президент.По его словам, ряд документов на региональном и на муниципальном уровнях не согласуются иногда между собой по целям и срокам.

https://ria.ru/20210926/putin-1751882524.html

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россия

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политика, владимир путин, россия