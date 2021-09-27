https://ria.ru/20210927/putin-1751999132.html
Путин призвал правительство трудиться еще более результативно
Путин призвал правительство трудиться еще более результативно - РИА Новости, 27.09.2021
Путин призвал правительство трудиться еще более результативно
Необходимо трудиться еще более напряженно и результативно, чтобы реализовать все намеченные планы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:59
2021-09-27T13:59
2021-09-27T14:14
политика
владимир путин
правительство рф
россия
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Необходимо трудиться еще более напряженно и результативно, чтобы реализовать все намеченные планы, заявил президент России Владимир Путин."Все мы понимаем, что нужно трудиться еще более напряженно и результативно, чтобы реализовать все наши планы", - сказал Путин на встрече с премьер-министром и его заместителями, говоря о прошедших выборах. Встреча прошла в режиме онлайн.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября, по итогам голосования партия "Единая Россия" сохранила парламентское большинство.
https://ria.ru/20210927/putin-1751998152.html
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политика, владимир путин, правительство рф, россия, единая россия, госдума рф
13:59 27.09.2021 (обновлено: 14:14 27.09.2021)
Путин призвал правительство трудиться еще более результативно
Путин призвал правительство трудиться еще более результативно, чтобы реализовать все планы