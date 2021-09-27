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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/putin-1751994019.html
"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин - РИА Новости, 27.09.2021
"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
Партия "Единая Россия" во время выборов в Госдуму восьмого созыва показала стремление к внутреннему развитию и обновлению, заявил в понедельник президент РФ... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:37
2021-09-27T14:09
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" во время выборов в Госдуму восьмого созыва показала стремление к внутреннему развитию и обновлению, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин."Важно, что партия в целом показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению. Что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных, как я уже говорил, людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей. Совсем молодых, но деятельность которых, безусловно, является перспективной. Безусловно, они также достойны быть представителями народа в высшем органе законодательной власти", - сказал Путин во время встречи с лидерами предвыборного списка "Единой России".Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" сохранила конституционное большинство, получив 324 мандата.
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"Партия показала стремление к обновлению" – Путин о Единой России
"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия
13:37 27.09.2021 (обновлено: 14:09 27.09.2021)
 
"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин

Путин: "Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию и обновлению

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" во время выборов в Госдуму восьмого созыва показала стремление к внутреннему развитию и обновлению, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
"Важно, что партия в целом показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению. Что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных, как я уже говорил, людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей. Совсем молодых, но деятельность которых, безусловно, является перспективной. Безусловно, они также достойны быть представителями народа в высшем органе законодательной власти", - сказал Путин во время встречи с лидерами предвыборного списка "Единой России".
Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" сохранила конституционное большинство, получив 324 мандата.
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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