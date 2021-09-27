https://ria.ru/20210927/putin-1751994019.html

"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин

"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин - РИА Новости, 27.09.2021

"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин

Партия "Единая Россия" во время выборов в Госдуму восьмого созыва показала стремление к внутреннему развитию и обновлению, заявил в понедельник президент РФ... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:37

2021-09-27T13:37

2021-09-27T14:09

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

единая россия

госдума рф

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" во время выборов в Госдуму восьмого созыва показала стремление к внутреннему развитию и обновлению, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин."Важно, что партия в целом показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению. Что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных, как я уже говорил, людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей. Совсем молодых, но деятельность которых, безусловно, является перспективной. Безусловно, они также достойны быть представителями народа в высшем органе законодательной власти", - сказал Путин во время встречи с лидерами предвыборного списка "Единой России".Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" сохранила конституционное большинство, получив 324 мандата.

https://ria.ru/20210927/edinaya-rossiya-1751996614.html

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"Партия показала стремление к обновлению" – Путин о Единой России "Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин 2021-09-27T13:37 true PT0M33S

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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия