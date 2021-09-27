https://ria.ru/20210927/prokat-1751954728.html
Американский фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Американский фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 27.09.2021
Американский фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Американский фантастический фильм "Дюна" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 384,3 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:56
2021-09-27T10:56
2021-09-27T10:56
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский фантастический фильм "Дюна" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 384,3 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Согласно сюжету фильма, главный герой, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол, отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис, на которой нет ничего, кроме песка, палящего солнца и гигантских чудищ. Главная ценность этой планеты - меланж - является основной причиной межгалактических конфликтов. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его путешествия.Вторую строчку в рейтинге занял триллер "Клаустрофобы 2: лига выживших". Картина рассказывает о шести незнакомцах, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов. Они вновь оказываются в игре не по своей воле. Фильм собрал 64,3 миллиона рублей. На третьем месте мультфильм "Мy little pony: новое поколение", со сборами 45,9 миллиона рублей.Четвертую позицию занимает кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" со сборами 33,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец".Пятое место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 30,2 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html
https://ria.ru/20210923/kino-1751342471.html
https://ria.ru/20210927/ekranizatsiya-1751611799.html
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Американский фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Американский фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Американский фантастический фильм "Дюна" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 384,3 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
Согласно сюжету фильма, главный герой, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол, отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис, на которой нет ничего, кроме песка, палящего солнца и гигантских чудищ. Главная ценность этой планеты - меланж - является основной причиной межгалактических конфликтов. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его путешествия.
Вторую строчку в рейтинге занял триллер "Клаустрофобы 2: лига выживших". Картина рассказывает о шести незнакомцах, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельно опасных квестов. Они вновь оказываются в игре не по своей воле. Фильм собрал 64,3 миллиона рублей.
На третьем месте мультфильм "Мy little pony: новое поколение", со сборами 45,9 миллиона рублей.
Четвертую позицию занимает кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" со сборами 33,7 миллиона рублей. Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец".
Пятое место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 30,2 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.