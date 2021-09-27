https://ria.ru/20210927/prognoz-1751926168.html

Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг

Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг

Показатель партии "Левые" на выборах в бундестаг ФРГ падает на 0,1 процентный пункт до 4,9%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T04:32

2021-09-27T04:32

2021-09-27T04:46

в мире

германия

выборы в парламент германии

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Показатель партии "Левые" на выборах в бундестаг ФРГ падает на 0,1 процентный пункт до 4,9%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.По данным телеканала по состоянию на 1:09 местного времени (2:09 мск) Социал-демократическая партия Германии лидирует с 25,8%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на втором месте с 24,1%, "Зеленые" на третьем месте с 14,6%. У свободных демократов 11,5%, у "Альтернативы для Германии" - 10,4%.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Ранее телеканал по состоянию на 23:34 местного времени (0:34 понедельника мск), дал следующий прогноз: 26% у СДПГ, 24,2% у ХДС/ХСС, 14,3% у "Зеленых", 11,5% у свободных демократов, 10,6% у "Альтернативы для Германии" и 5% у "Левых".

https://ria.ru/20210927/otryv-1751923134.html

германия

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в мире, германия, выборы в парламент германии