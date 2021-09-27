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Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
Показатель партии "Левые" на выборах в бундестаг ФРГ падает на 0,1 процентный пункт до 4,9%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T04:32
2021-09-27T04:46
в мире
германия
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Показатель партии "Левые" на выборах в бундестаг ФРГ падает на 0,1 процентный пункт до 4,9%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.По данным телеканала по состоянию на 1:09 местного времени (2:09 мск) Социал-демократическая партия Германии лидирует с 25,8%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на втором месте с 24,1%, "Зеленые" на третьем месте с 14,6%. У свободных демократов 11,5%, у "Альтернативы для Германии" - 10,4%.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Ранее телеканал по состоянию на 23:34 местного времени (0:34 понедельника мск), дал следующий прогноз: 26% у СДПГ, 24,2% у ХДС/ХСС, 14,3% у "Зеленых", 11,5% у свободных демократов, 10,6% у "Альтернативы для Германии" и 5% у "Левых".
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РИА Новости
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в мире, германия, выборы в парламент германии
04:32 27.09.2021 (обновлено: 04:46 27.09.2021)
 
Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг

Согласно прогнозу ZDF, партия "Левые" набирают менее пяти процентов на выборах в бундестаг

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на одном из избирательных участков во время голосования на выборах в Бундестаг
Женщина с ребенком на одном из избирательных участков во время голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Показатель партии "Левые" на выборах в бундестаг ФРГ падает на 0,1 процентный пункт до 4,9%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.
По данным телеканала по состоянию на 1:09 местного времени (2:09 мск) Социал-демократическая партия Германии лидирует с 25,8%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на втором месте с 24,1%, "Зеленые" на третьем месте с 14,6%. У свободных демократов 11,5%, у "Альтернативы для Германии" - 10,4%.
Избиратели стоят в очереди, что проголосовать на парламентских выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
02:12
СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Ранее телеканал по состоянию на 23:34 местного времени (0:34 понедельника мск), дал следующий прогноз: 26% у СДПГ, 24,2% у ХДС/ХСС, 14,3% у "Зеленых", 11,5% у свободных демократов, 10,6% у "Альтернативы для Германии" и 5% у "Левых".
 
В миреГерманияВыборы в парламент Германии
 
 
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