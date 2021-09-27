https://ria.ru/20210927/privivka-1752064062.html
Байден привьется от коронавируса в третий раз
Байден привьется от коронавируса в третий раз - РИА Новости, 27.09.2021
Байден привьется от коронавируса в третий раз
Президент США Джо Байден в понедельник днем по вашингтонскому времени намерен сделать третью прививку от коронавируса, следует из графика главы государства,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:40
2021-09-27T18:40
2021-09-27T19:10
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сша
джо байден
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751808571_0:0:2709:1525_1920x0_80_0_0_409a18409f0cc9ea4393e37f9529a078.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник днем по вашингтонскому времени намерен сделать третью прививку от коронавируса, следует из графика главы государства, который обнародовал Белый дом."13.00 (20.00 мск) - президент выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA (медицинских регуляторов США - ред.)", - следует из рабочего расписания Байдена.В графике не уточняется, какой именно вакциной американский лидер намерен привиться в третий раз.Байден в своем выступлении на минувшей неделе, посвященном борьбе с пандемией, COVID-19, пообещал повторно вакцинироваться от коронавируса "как только сможет" и призвал американцев сделать то же самое. Как отмечал глава государства, до 20 миллионов граждан США могут получить третью дозу вакцины уже сейчас, поскольку сделали прививку более полугода назад.В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование третьих доз вакцин от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет и других групп риска.
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html
https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751987563.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751808571_0:0:2709:2033_1920x0_80_0_0_c033c07c368b68dfb9193ea41537a713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вакцинация, сша, джо байден, коронавирус covid-19
18:40 27.09.2021 (обновлено: 19:10 27.09.2021)
Байден привьется от коронавируса в третий раз
Байден в понедельник намерен сделать третью прививку от коронавируса