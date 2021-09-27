Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/privivka-1752064062.html
Байден привьется от коронавируса в третий раз
Байден привьется от коронавируса в третий раз - РИА Новости, 27.09.2021
Байден привьется от коронавируса в третий раз
Президент США Джо Байден в понедельник днем по вашингтонскому времени намерен сделать третью прививку от коронавируса, следует из графика главы государства,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:40
2021-09-27T19:10
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сша
джо байден
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751808571_0:0:2709:1525_1920x0_80_0_0_409a18409f0cc9ea4393e37f9529a078.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник днем по вашингтонскому времени намерен сделать третью прививку от коронавируса, следует из графика главы государства, который обнародовал Белый дом."13.00 (20.00 мск) - президент выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA (медицинских регуляторов США - ред.)", - следует из рабочего расписания Байдена.В графике не уточняется, какой именно вакциной американский лидер намерен привиться в третий раз.Байден в своем выступлении на минувшей неделе, посвященном борьбе с пандемией, COVID-19, пообещал повторно вакцинироваться от коронавируса "как только сможет" и призвал американцев сделать то же самое. Как отмечал глава государства, до 20 миллионов граждан США могут получить третью дозу вакцины уже сейчас, поскольку сделали прививку более полугода назад.В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование третьих доз вакцин от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет и других групп риска.
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html
https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751987563.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751808571_0:0:2709:2033_1920x0_80_0_0_c033c07c368b68dfb9193ea41537a713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вакцинация, сша, джо байден, коронавирус covid-19
18:40 27.09.2021 (обновлено: 19:10 27.09.2021)
 
Байден привьется от коронавируса в третий раз

Байден в понедельник намерен сделать третью прививку от коронавируса

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник днем по вашингтонскому времени намерен сделать третью прививку от коронавируса, следует из графика главы государства, который обнародовал Белый дом.
"13.00 (20.00 мск) - президент выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями CDC и FDA (медицинских регуляторов США - ред.)", - следует из рабочего расписания Байдена.
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 22:11Распространение коронавируса
Глава Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
В графике не уточняется, какой именно вакциной американский лидер намерен привиться в третий раз.
Байден в своем выступлении на минувшей неделе, посвященном борьбе с пандемией, COVID-19, пообещал повторно вакцинироваться от коронавируса "как только сможет" и призвал американцев сделать то же самое. Как отмечал глава государства, до 20 миллионов граждан США могут получить третью дозу вакцины уже сейчас, поскольку сделали прививку более полугода назад.
В сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование третьих доз вакцин от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет и других групп риска.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 13:14Распространение коронавируса
Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
Лента новостейМолния