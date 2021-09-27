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Кубанский пенсионер получил 24 года колонии за убийство жены и пасынка

Кубанский пенсионер получил 24 года колонии за убийство жены и пасынка - РИА Новости, 27.09.2021

Кубанский пенсионер получил 24 года колонии за убийство жены и пасынка

Житель станицы Павловской на Кубани, зарезавший жену и пасынка, пытавшийся убить невестку и другого пасынка, а также угрожавший полицейскому, осужден на 24 года РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:53

2021-09-27T15:53

2021-09-27T15:55

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Житель станицы Павловской на Кубани, зарезавший жену и пасынка, пытавшийся убить невестку и другого пасынка, а также угрожавший полицейскому, осужден на 24 года колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, мужчина испытывал неприязнь к женщине и ее детям, так как считал, что они к нему безразлично относятся и не ценят. Рано утром 25 ноября 2020 года он нанес своей супруге более 12 ударов ножом в область груди и шеи, убив ее. После приехал к дому сына погибшей, где дверь ему открыла 41-летняя невестка. Заметив у мужчины ружье, она предупредила об этом супруга и попыталась закрыть входную дверь. Пенсионер выстрелил в женщину, ранив ее в руку. Пасынок постарался забрать у нападавшего оружие, и тот выстрелил в его сторону.Обиженный пенсионер отправился к дому второго сына погибшей супруги, где заколол его, нанеся не менее семи ножевых ранений. Впоследствии его автомобиль был заблокирован полицейскими на одной из улиц станицы. Там он стал угрожать полицейскому ружьем - и был обезврежен."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летнему жителю региона... Приговором суда ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина признан виновным в убийстве 70-летней супруги и ее 44-летнего сына, а также в покушении на убийство второго сына погибшей и его 41-летней супруги и в применении насилия к полицейскому.В ходе следствия пенсионер вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме.

https://ria.ru/20210924/ubiystvo-1751578784.html

https://ria.ru/20210813/reptiloidy-1745568691.html

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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия