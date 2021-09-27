https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751983331.html
В МВД подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году
В МВД подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году - РИА Новости, 27.09.2021
В МВД подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году
Ущерб от преступлений по всей России за первые восемь месяцев составил почти 300 миллиардов рублей, снизившись более чем на 15% по сравнению с 2020 годом,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:01
2021-09-27T13:01
2021-09-27T13:01
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
преступления
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ущерб от преступлений по всей России за первые восемь месяцев составил почти 300 миллиардов рублей, снизившись более чем на 15% по сравнению с 2020 годом, следует из отчета МВД РФ со статистическими данными за январь-август 2021-го."Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 299,58 миллиарда рублей, что на 15,8% меньше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в документе.Отмечается, что основная часть ущерба (89,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.
https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751982227.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), преступления, россия
В МВД подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году
МВД: ущерб от преступлений в России за восемь месяцев 2021 года составил 300 млрд рублей