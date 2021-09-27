https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751983331.html

В МВД подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году

В МВД подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году - РИА Новости, 27.09.2021

В МВД подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году

Ущерб от преступлений по всей России за первые восемь месяцев составил почти 300 миллиардов рублей, снизившись более чем на 15% по сравнению с 2020 годом,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:01

2021-09-27T13:01

2021-09-27T13:01

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

преступления

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ущерб от преступлений по всей России за первые восемь месяцев составил почти 300 миллиардов рублей, снизившись более чем на 15% по сравнению с 2020 годом, следует из отчета МВД РФ со статистическими данными за январь-август 2021-го."Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 299,58 миллиарда рублей, что на 15,8% меньше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в документе.Отмечается, что основная часть ущерба (89,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751982227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), преступления, россия