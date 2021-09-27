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Путин похвалил правительство за "накал дискуссий" по решению проблем
Путин похвалил правительство за "накал дискуссий" по решению проблем - РИА Новости, 27.09.2021
Путин похвалил правительство за "накал дискуссий" по решению проблем
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник признался, что нечаянно услышал их разговоры и ему понравился боевой накал... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:44
2021-09-27T14:44
2021-09-27T14:44
политика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник признался, что нечаянно услышал их разговоры и ему понравился боевой накал дискуссий по решению текущих проблем."Я то, что сейчас слышал - не специально подслушивал, не специально, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что рабочий накал боевой - он никуда не пропадает, а, наоборот, явно на подъеме находится", - сказал Путин.Он отметил, что это очень важно."Избирательная кампания закончилась, это очень важный этап в жизни страны, формирование высшего представительного органа власти. Но работа на марше так и должна быть. Спасибо вам большое", - сказал президент.
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"Залог стабильности" – Путин о сохранении лидирующих позиций "Единой России"
Партия "Единая Россия" уверенно держит лидирующие позиции, и это важно, является залогом стабильности в стране, считает президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, и я уже сказал об этом, это неизбежно вообще. А в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемии, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места – это просто по определению неизбежно", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР на выборах.
2021-09-27T14:44
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политика, владимир путин, правительство рф, россия, видео
Путин похвалил правительство за "накал дискуссий" по решению проблем
Путин рассказал, что ему было приятно услышать накал дискуссий кабмина по решению проблем
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на совещании с членами правительства
в понедельник признался, что нечаянно услышал их разговоры и ему понравился боевой накал дискуссий по решению текущих проблем.
"Я то, что сейчас слышал - не специально подслушивал, не специально, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что рабочий накал боевой - он никуда не пропадает, а, наоборот, явно на подъеме находится", - сказал Путин.
Он отметил, что это очень важно.
"Избирательная кампания закончилась, это очень важный этап в жизни страны, формирование высшего представительного органа власти. Но работа на марше так и должна быть. Спасибо вам большое", - сказал президент.