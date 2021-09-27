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Путин похвалил правительство за "накал дискуссий" по решению проблем

Путин похвалил правительство за "накал дискуссий" по решению проблем - РИА Новости, 27.09.2021

Путин похвалил правительство за "накал дискуссий" по решению проблем

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник признался, что нечаянно услышал их разговоры и ему понравился боевой накал... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:44

2021-09-27T14:44

2021-09-27T14:44

политика

владимир путин

правительство рф

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник признался, что нечаянно услышал их разговоры и ему понравился боевой накал дискуссий по решению текущих проблем."Я то, что сейчас слышал - не специально подслушивал, не специально, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что рабочий накал боевой - он никуда не пропадает, а, наоборот, явно на подъеме находится", - сказал Путин.Он отметил, что это очень важно."Избирательная кампания закончилась, это очень важный этап в жизни страны, формирование высшего представительного органа власти. Но работа на марше так и должна быть. Спасибо вам большое", - сказал президент.

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"Залог стабильности" – Путин о сохранении лидирующих позиций "Единой России" Партия "Единая Россия" уверенно держит лидирующие позиции, и это важно, является залогом стабильности в стране, считает президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, и я уже сказал об этом, это неизбежно вообще. А в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемии, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места – это просто по определению неизбежно", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР на выборах. 2021-09-27T14:44 true PT0M24S

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